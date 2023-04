"Rote Rosen": Marvin trifft unerwartet auf seinen Vater Ralf

Bislang wusste Marvin nicht, dass Ralf auch in Lüneburg lebt. Anette (Sarah Masuch, 45) und Malte (Marcus Bluhm, 56) bieten ihm eine Festanstellung in der Spedition an, zeigt die ARD-Wochenvorschau.

Charlotte (Malene Becker, 28, r.) will nicht zusammen mit Marvin aus Lüneburg abhauen. © NDR/ARD/Nicole Manthey

Völlig überfordert will er die Stadt so schnell wie möglich verlassen. Seine Freundin Charlotte (Malene Becker, 28) soll am besten mitkommen. Doch die lehnt ab. Gunter (Hermann Toelcke, 69) bringt ihn schließlich zur Besinnung, dass er es nicht überstürzen soll. Marvin wird unsicher, dann steht sein Vater plötzlich vor ihm. Aber Ralf nutzt die erstbeste Gelegenheit, sich der spontanen Begegnung mit seinem Sohn zu entziehen.

Für Marvin ist damit klar, dass sein Vater nichts mit ihm zu tun haben will. Charlotte bittet ihn dennoch, Ralf eine Chance zu geben. Malte und Anette ist es natürlich gar nicht recht, dass ausgerechnet der Sohn des Staatsanwalts bei ihnen arbeitet. Also bestärkt Malte Marvin in seinen negativen Gedanken. Als Ralf auf seinen Sohn zugehen will, reagiert der völlig ablehnend und jagt ihn weg.

"Rote Rosen" läuft in der Regel immer montags bis freitags ab 14.10 Uhr im Ersten. Wegen der Osterfeiertage gibt es kommende Woche nur vier neue Folgen; am Ostermontag fällt die Serie aus. Bereits einen Tag vor Ausstrahlung im linearen TV sind die Episoden der Serie in der ARD Mediathek abrufbar.