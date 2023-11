"Rote Rosen": Malte richtet bei seiner Flucht die Waffe auf Marvin

Lüneburg - Er hat es tatsächlich geschafft! In der ARD-Telenovela " Rote Rosen " hat Malte (gespielt von Marcus Bluhm, 57) seinen Fluchtplan in die Tat umsetzen können.

Auch wenn es ihm sichtlich schwerfällt, nach langem Hin und Her gibt Gunter (Hermann Toelcke, 70) Amelie (Lara-Isabelle Rentinck, 37) die Einwilligung zum Gehen. Aber natürlich lässt er sie nicht einfach so nach Avignon gehen. Gunter bereitet Amelie einen emotionalen Abschied.

Marvin gibt noch immer Anette (Sarah Masuch, 45) die Schuld an der Suspendierung von Ralf (Hardy Krüger junior, 55). Der sitzt jetzt aber zwischen den Stühlen und weiß nicht so recht, wie er sich entscheiden soll. Auf der einen Seite ist er in Anette verliebt und will ihre Gefühle nicht verletzen. Auf der anderen Seite will er mit seinem Sohn keinen neuen Konflikt starten und ihn deshalb verlieren.

Die "Rote Rosen"-Folge "Ausgeschaltet" (3873) läuft am Montag, dem 20. November 2023, um 14.10 Uhr im Ersten. Ihr könnt sie bereits vorab in der ARD-Mediathek schauen.