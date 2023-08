"Rote Rosen": Marvin erhält überraschenden Besuch von seinem Halbbruder

Lüneburg - Sie treffen eine Vereinbarung! In der ARD-Telenovela " Rote Rosen " erhält Marvin (gespielt von Maurice Pawlewski, 25) überraschenden Besuch von seinem Halbbruder Tammo ( Tim Valerian Alberti , 21).

Plötzlich fällt Malte ein, dass Marvin ihn als Mitwisser verpfeifen könnte. Also schüchtert er ihn ein.

Nur eine Person hält weiter zu ihr: Ralf! Er hält weiterhin Malte (Marcus Bluhm, 57) für den Hauptschuldigen am Überfall und ist fest entschlossen, die nötigen Beweise für dessen Verurteilung aufzutreiben.

Wie in der Vorschau zu sehen ist, ist Marvin zunächst überfordert mit der neuen Situation. Doch schnell legt sich sein Gefühl. Er kann seinem Tammo, der unter Trisomie 21 leidet, aber nicht lange böse sein und beschließt ihn vorerst bei sich wohnen zu lassen. So lange, bis die Eltern aus den USA zurückkehren.

Amelie (Lara-Isabelle Rentinck, 36) geht einen Schritt auf Jorik (Remo Schulze, 35) zu und spricht sich mit ihm aus. Sie will sich künftig mehr öffnen. Doch dann erfährt Jorik von Britta (Jelena Mitschke, 45), dass die Beziehung zwischen Amelie und Tristan (Anthony Paul, 38) schwer belastet ist.

In Jorik wachsen die Zweifel weiter an, dass er jemals eine ehrliche Beziehung haben kann und trennt sich von Amelie.

Simon (Thore Lüthje, 30) muss feststellen, dass sein Start-Up die Bestellungen nicht so schnell anfertigen kann, wie er es angekündigt hat. Er geht offen mit den Problemen um und wendet sich an seine Kunden. Wie sich zeigt, die richtige Entscheidung. Seine Ehrlichkeit kommt gut an.

Die "Rote Rosen"-Folge "Der Mitwisser" (3805) läuft am Dienstag, dem 15. August 2023, um 14.10 Uhr im Ersten. Ihr könnt sie bereits vorab in der ARD-Mediathek schauen.