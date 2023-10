"Rote Rosen": Marvin findet Ralf bewusstlos in einem Hotelzimmer

Lüneburg - Die Situation eskaliert! In der ARD-Telenovela " Rote Rosen " will Marvin (gespielt von Maurice Pawlewski, 25) Malte unbedingt den Ökosiegelbetrug nachweisen.

Malte hat Ralf mit einem Betäubungsmittel bewusstlos gemacht. Marvin rettet ihn. © NDR

Wie in der Vorschau zu sehen ist, hat er dafür auch schon einen Plan. Er schickt eine Flasche "Roter Fuchs" zu einer Untersuchung in ein Labor.

Malte hingegen klaut das Handy von Ben (Hakim-Michael Meziani, 56) und lockt damit Ralf (Hardy Krüger junior, 55) in eine Hotel-Suite. Doch vorher mischt er ihm noch ein paar Tropfen von einem Betäubungsmittel in den Kaffee, sodass Ralf in dem Zimmer bewusstlos wird.

Malte nutzt die Gelegenheit und schießt ein paar kompromittierende Fotos mit Ralf und einer leicht bekleideten Frau in eindeutigen Posen. Doch plötzlich stürmt Marvin in das Zimmer und bringt Ralf in ein Krankenhaus.

Marvin stellt Malte daraufhin zur Rede und fordert von ihm das Handy mit den Fotos zurück. Es kommt zwischen den beiden zur handfesten Auseinandersetzung.

Auch wenn es um Überschwang der Gefühle passierte, tut Tina (Katja Frenzel, 49) der Kuss mit Silke (Anna Bardorf, 57) leid. Sie will die Sache unbedingt unter vier Augen klären und sucht das Gespräch, Silke ist jedoch wenig begeistert. Sie wirft Tina vor, mit ihren Gefühlen zu spielen.