27.08.2023 07:03 "Rote Rosen": Marvin und Tammo geraten mit ihrem Reparatur-Service an ihre Grenzen

Rote Rosen am Montag, 28. August 2023: Für Marvin und Tammo ist der Traum von der Fahrrad-Werkstatt geplatzt. Also muss eine Alternative her.

Von Robert Stoll

Lüneburg - Nicht alles läuft nach Plan! In der ARD-Telenovela "Rote Rosen" wollten Marvin (gespielt von Maurice Pawlewski, 25) und sein Halbbruder Tammo (Tim Valerian Alberti, 21) eigentlich eine Fahrradwerkstatt gründen. Marvin (Maurice Pawlewski, l.) hat in seinem wieder entfachten Tatendrang eine spontane Idee. Mit Tammo (Tim Valerian Alberti, r.) gründet er einen mobilen Fahrradreparatur-Service. © NDR/ARD/Nicole Manthey Doch wie in der Vorschau zu sehen ist, können sie sich ihren Traum nicht finanzieren. Doch dann bringt Ralf (Hardy Krüger junior, 55) Marvin auf eine Idee. Das Brüderpaar soll versuchen, mit einem mobilen Fahrradreparatur-Service zu starten. Gesagt, getan! Dank einer Werbe-Aktion erhalten sie auch gleich eine große Anzahl an Aufträgen, die Tammo allerdings gar nicht alleine bewältigen kann. Schnell steigt bei ihm das Frust-Level. Zu allem Überfluss scheitert er auch noch vor einem unfreundlichen Kunden. Amelie (Lara-Isabelle Rentinck, 36) verfolgt weiterhin ihren Plan und will Jorik (Remo Schulze, 35) mit Robin McClusky eifersüchtig machen. Dass Robin aber eine Frau ist, behält Amelie dabei lieber für sich. Rote Rosen Schock bei "Rote Rosen": Hendriks Sohn Joe wird festgenommen! Jorik will sich das jedoch nicht gefallen lassen und befeuert Amelies Eifersucht auf die Kita-Mama Juliane. Schließlich eskaliert die Situation zwischen den beiden völlig! Während Amelie Juliane angeht, macht Jorik ihr ausgerechnet vor McClusky eine Szene. "Rote Rosen": Carla träumt von einer gemeinsamen Zukunft mit Ralf Dilay (Ideal Kanal, 26) ist immer noch gefrustet, weil sie bei einer Beförderung übergangen worden ist. Simon (Thore Lüthje, 30) kann sie allerdings davon ablenken. Blöderweise hält ihre Pechsträhne an: Bei einem Gesundheitscheck kommt heraus, dass ihre Blutwerte so schlecht sind, dass sie ihren Dienst nicht antreten darf. Carla (Maria Fuchs, 48) und Ralf treiben ihr Vorhaben, sich ein gemeinsames Pferd zu kaufen, weiter voran. Für Carla fühlt es sich wie ein klares Bekenntnis zueinander an. Sie kann sich sogar eine gemeinsame Zukunft mit dem Staatsanwalt vorstellen und gesteht Britta (Jelena Mitschke, 45), dass Ralf ihr Mann fürs Leben sein könnte. Die "Rote Rosen"-Folge "Überforderung" (3814) läuft am Montag, dem 28. August 2023, um 14.10 Uhr im Ersten. Ihr könnt sie bereits vorab in der ARD-Mediathek schauen.

