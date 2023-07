26.07.2023 15:10 "Rote Rosen": Marvin wird von seiner Vergangenheit eingeholt

Rote Rosen am Donnerstag, 27. Juli 2023: Marvin fühlt sich auf dem Gut sichtlich unwohl, alles erinnert ihn irgendwie an Charlotte. Was nun?

Von Robert Stoll

Lüneburg - Wohin führt sein Weg? In der ARD-Telenovela "Rote Rosen" ist Marvin (gespielt von Maurice Pawlewski, 24) auf dem Gut untergekommen, doch so richtig wohl fühlt er sich dort nicht. Alles erinnert ihn irgendwie an Charlotte (Malene Becker, 29). Marvin (Maurice Pawlewski, 24) will nicht in die WG ziehen, weil ihn alles an Charlotte erinnert. © NDR/ARD / Nicole Manthey Wie in der Vorschau zu sehen ist, ändert daran auch der neue Kickertisch nichts, denn es fehlen ja die Spielpartner. Anettes (Sarah Masuch, 45) Gefühle spielen verrückt. Empfindet sie wirklich etwas für Ralf (Hardy Krüger junior, 55), für den Mann, der sie hinter Gitter bringen wollte? Bevor sie sich darüber noch klarwerden kann, folgt der große Schock! Die Staatsanwältin, die den Fall von Ralf übernommen hat, will gegen Anette Anklage wegen versuchten Totschlags erheben. Das kam unerwartet. Amelie (Lara-Isabelle Rentinck, 36) hat noch immer mit der Trauer um Torben (Joachim Kretzer, 54) zu kämpfen. Statt des Dates mit Jorik (Remo Schulze, 35) lässt sie ihn einfach stehen. Amelie kann ihm gegenüber einfach nicht offen sein. Rote Rosen "Rote Rosen": Dieser Schurke kehrt überraschend zurück Bei seiner Mutter Silke (Anna Bardorf, 57) stößt ihr Verhalten auf wenig Verständnis. Doch dann weiht Britta (Jelena Mitschke, 45) sie ein. Silke sieht allerdings, wie sehr Jorik an der Beziehung zu Amelie leidet. Klärt sie ihn über ihr Verhalten auf? "Rote Rosen": Sandra und Mathias verlegen ihre Flitterwochen Eigentlich wollten Sandra (Theresa Hübchen, 52) und Mathias (Makke Schneider, 49) die Flitterwochen irgendwo in der Sonne genießen, doch durch das Jobangebot verlegen sie sie kurzerhand nach Goslar, um dort ihre gemeinsame Zukunft zu planen. Während Sandra ihren Traumjob entgegenfiebert, will sich Mathias einen Pferdehof kaufen.

Hendrik (Jerry Kwarteng, 47) ist hellauf begeistert von seiner neuen Klinik. Alles wird dort digital organisiert. Bei Britta hingegen sieht es weiterhin anders aus. Sie hat mit der veralteten Krankenhaus-EDV zu kämpfen. Unterstützung erhält sie von Silke. Die "Rote Rosen"-Folge "Umplanung" (3794) läuft am Donnerstag, dem 27. Juli 2023, um 14.10 Uhr im Ersten. Ihr könnt sie bereits vorab in der ARD-Mediathek schauen.

Titelfoto: NDR/ARD / Nicole Manthey