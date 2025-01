"Rote Rosen": Neuzugang landet gleich im Bett

Lüneburg - Neuzugang in Lüneburg! In der ARD-Telenovela " Rote Rosen " sucht Elyas (gespielt von Mehmet Daloglu, 29) einen Nachmieter für das alte WG-Zimmer von Simon (Thore Lüthje, 32). Wie praktisch, dass Toni (Sarah Buchholzer, 25), die Halbschwester von Svenja (Lea Marlen Woitack, 37), gerade auf der Suche ist.

Als sie an der Unfallstelle Blumen für Jenny niederlegen will, taucht plötzlich Noah auf. Er scheint etwas zu suchen. Toni konfrontiert ihn und fragt direkt, ob er der Unfallfahrer ist, der Jenny getötet hat.

Schließlich ist die gegenseitige Anziehung so groß, dass die beiden direkt in seinem Bett landen. Am nächsten Morgen sind Noah und Toni erleichtert, dass sie nur geknutscht haben. Aber geht da auch noch mehr?

Wie in der Vorschau zu sehen ist, ist Noah (Jan Liem, 36) zunächst nicht begeistert von der möglichen neuen Mitbewohnerin. Aber vielleicht auch nur, weil er Toni sympathischer findet, als er zunächst zugeben will.

Toni ist für Noah da. Er ist dankbar, bis er zufällig erfährt, dass Toni und ihr Vater ihn erst zum Hauptverdächtigen gemacht haben! © NDR

Noah reagiert gekränkt und lässt Toni ohne eine Antwort stehen. Bei der Suche nach Beweisen am Unfallort wird Toni von Heiner (Rene Dumont, 59) unterstützt - und sie werden fündig!

Damit steht für ihn auch fest, dass Noah schuld an dem Unfall ist. Heiner übergibt die Beweismittel der Polizei. Toni hingegen zweifelt. Als auch noch das "Heideecho" Noah an den Pranger stellt, will dieser Lüneburg verlassen.

In einem Gespräch erzählt Toni Noah, wie sie schon einmal selbst wegen einer Straftat zu Unrecht verdächtigt wurde. So kann sie ihm eine Flucht ausreden. Als jedoch die Staatsanwaltschaft Anklage wegen Fahrerflucht mit Todesfolge gegen ihn erhebt, ist er am Ende.

Toni möchte Noah beichten, dass sie und Heiner sein Ladecase vom Unfallort der Polizei gegeben haben, doch da steht diese schon vor der Tür. Toni ist für ihn da, doch dann erfährt Noah durch einen Zufall, dass Toni und Heiner ihn zum Hauptverdächtigen gemacht haben.

Ob Noah aus der Nummer noch heraus kommt, seht Ihr immer zwischen Montag und Freitag ab 14.10 Uhr in der ARD oder vorab in der Mediathek.