"Rote Rosen": Nicht alle sind über die Verlobung von Dilay und Simon glücklich

Lüneburg - Damit haben sie nicht gerechnet! In der ARD-Telenovela " Rote Rosen " hat Britta (gespielt von Jelena Mitschke, 45) die Verlobungsbombe von Dilay (Ideal Kanal, 26) und Simon (Thore Lüthje, 30) platzen lassen.

Malte (Marcus Bluhm, 57) bleibt eiskalt und zieht den Öko-Siegel-Betrug durch. Mit allen Mitteln will er seine gemeinsame Firma mit Carla (Maria Fuchs, 48) zum Erfolg führen. Schließlich zählt für Malte nur der schnelle, maximale Profit - und Carla ahnt gar nichts von dem Betrug.

Nach ihrem gemeinsamen Kuss wollen Anette (Sarah Masuch, 45) und Ralf (Hardy Krüger junior, 55) auf Distanz gehen. Blöd nur, dass sich die beiden immer wieder über den Weg laufen. Bei einem zufälligen Treffen am See kommen sich Anette und Ralf wieder näher.

Wie in der Vorschau zu sehen ist, kommt ihre Entscheidung aber nicht bei allen gut an. Ceyda (Renan Demirkan, 68) ist partout gegen die spontane Verlobung zwischen Dilay und Simon. Dilay soll sich gefälligst zuerst auf ihre Karriere konzentrieren.

Tina (Katja Frenzel, 49) springt tatsächlich über ihren Schatten und nimmt das Friedensangebot von Anette an. Sie richtet sich in ihrem Wintergarten ihre Töpfer-Werkstatt ein. Schließlich kommen sich die beiden Freundinnen wieder näher.

Amelie (Lara-Isabelle Rentinck, 37) will eine ungestörte Nacht mit Jorik (Remo Schulze, 35) verbringen. Silke (Anna Bardorf, 57) soll dabei die Babysitterin spielen. Doch die beiden Frauen sind sich alles andere als einig und so gerät Jorik am Ende auch noch selbst zwischen die Fronten.

Die "Rote Rosen"-Folge "Falscher Fokus" (3833) läuft am Freitag, dem 22. September 2023, um 14.10 Uhr im Ersten. Ihr könnt sie bereits vorab in der ARD-Mediathek schauen.