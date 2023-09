26.09.2023 15:10 "Rote Rosen": Ralf setzt seine Beziehung zu Carla aufs Spiel

Rote Rosen am Mittwoch, 27. September 2023: Carla will mit Ralf zusammenziehen, doch der flüchtet sich nur in Ausreden. Marvin redet ihm ins Gewissen.

Von Robert Stoll

Lüneburg - Was steckt wirklich dahinter? In der ARD-Telenovela "Rote Rosen" wird Carla (gespielt von Maria Fuchs, 48) von Ralf (Hardy Krüger junior, 55) vor den Kopf gestoßen. In seiner Überforderung stößt Ralf (Hardy Krüger) Carla (Maria Fuchs) unabsichtlich immer weiter vor den Kopf. © NDR/ARD/Nicole Manthey Wie in der Vorschau zu sehen ist, will sie mit ihrem Partner zusammenziehen, doch er hat keinerlei Interesse daran und versucht sich aus der Situation herauszureden. Carla versteht die Welt nicht mehr. Marvin (Maurice Pawlewski, 25) merkte, dass es in der Beziehung seines Vaters kriselt, und stellt ihn zur Rede: Warum steht er seinem Glück selbst im Weg? Hat er etwa doch mehr Gefühle für Anette (Sarah Masuch, 45), als er zugeben will? Die Worte seines Sohnes treffen Ralf zumindest mitten ins Herz! Britta (Jelena Mitschke, 45) hat mit den Kindern alle Hände voll zu tun. So hat sie auch gar nicht erst die Zeit dafür, sich über Hendrik (Jerry Kwarteng, 47) zu ärgern, der noch länger auf Sri Lanka bleibt. Denn Sam (Jayceon Müller) stellt sie jeden Tag aufs Neue vor Probleme. Rote Rosen "Rote Rosen": Nicht alle sind über die Verlobung von Dilay und Simon glücklich Nach der Schlägerei leistet er sich in der Schule den nächsten Fehltritt. Sam hat den Kunstraum unter Wasser gesetzt. Zuerst haben Britta und Ben (Hakim-Michael Meziani, 55) Lilly (Lilly und Lylou Röder) in Verdacht, ihn angestiftet zu haben, doch Sam gibt die Tat zu. Er versucht mit allen Mitteln von der Schule zu fliegen, um bei seinem Bruder Joe (Naiher Zerisenay, 13) sein zu können. "Rote Rosen": Als Simon bei Dilays Vater um ihre Hand bittet, unterläuft ihm ein peinlicher Fehler Um bei Dilays (Ideal Kanal, 26) Vater ganz traditionell um ihre Hand anhalten zu können, lernt Simon (Thore Lüthje, 30) mit der Hilfe von Ceyda (Renan Demirkan, 68) Türkisch. Als es schließlich so weit ist, unterläuft ihm aber ein winziger Aussprachefehler. Simon bittet Dilays Vater nicht um ihre Hand, sondern um die seiner Katze. Amelie (Lara-Isabelle Rentinck, 37) gerät in Panik. Henni (Jonna Weidner, 6) hat sich in der Kita Läuse eingefangen und natürlich ist Amelie überzeugt, auch welche zu haben. Es juckt überall! Die "Rote Rosen"-Folge "Mitten ins Herz" (3836) läuft am Mittwoch, dem 27. September 2023, um 14.10 Uhr im Ersten. Ihr könnt sie bereits vorab in der ARD-Mediathek schauen.

Titelfoto: NDR/ARD/Nicole Manthey