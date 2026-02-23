"Rote Rosen": Richard hat eine heiße Nacht mit Lara, dann wird er erpresst

Rote Rosen Vorschau: Richard hat eine heiße Nacht mit Lara, doch anschließend wird er von ihr erpresst. Kann er seinen Kopf noch aus der Schlinge ziehen?

Von Robert Stoll

Lüneburg - Damit hatte er nicht gerechnet! Richard (gespielt von Florian Odendahl, 51) hat in der ARD-Telenovela "Rote Rosen" eine heiße Nacht mit einer unbekannten Frau, anschließend wird er erpresst.

Lara (Alexandra Fonsatti, 32) besucht Valerie in Lüneburg und flirtet mit dem charmanten Richard (Florian Odendahl, 51). Ohne zu ahnen, dass es sich um Valeries Ex-Chef handelt, verbringt sie eine heiße Nacht mit ihm.
Lara (Alexandra Fonsatti, 32) besucht Valerie in Lüneburg und flirtet mit dem charmanten Richard (Florian Odendahl, 51). Ohne zu ahnen, dass es sich um Valeries Ex-Chef handelt, verbringt sie eine heiße Nacht mit ihm.  © NDR

Valerie (Maike Johanna Reuter, 36) bekommt Besuch von Lara (Alexandra Fonsatti, 32), doch die hat nur Augen für Richard. Dabei ahnt sie nicht, dass es sich dabei um den Ex-Chef ihrer Freundin handelt. Und so verbringen Lara und Richard eine heiße Nacht miteinander.

Valerie kann es nicht fassen, als sie davon erfährt. Zudem muss sie Lara gestehen, dass sie mittlerweile als Kellnerin arbeitet.

Zur großen Überraschung unterbreitet Richard Lara einen Auftrag bei dem EmKa.

Rote Rosen: Kaum neue Folgen! Darum fliegt "Rote Rosen" immer wieder aus dem Programm
Rote Rosen Kaum neue Folgen! Darum fliegt "Rote Rosen" immer wieder aus dem Programm

Zufällig belauscht Lara Richard und erfährt von seinem Plan, Victoria (Caroline Schreiber, 64) in der Firma zu entmachten. Sie sieht ihre Chance und erpresst ihn mit dem brisanten Wissen. Wenn Richard nicht auffliegen will, muss er Lara einen lukrativen Posten im Aufsichtsrat anbieten. Ihm wird klar: Lara hat ihn in der Hand.

Richard erzählt ihr, wie sein Plan aussieht, mit dem er seine Mutter loswerden will. Allerdings droht er gleichzeitig aufzufliegen. Denn Lara kommt dahinter, dass bei dem "Naivling" um Julius (Jan Stapelfeldt, 43) geht. Sie soll ihn fertigmachen. Richard riskiert viel.

Richard erpresst Lara: Sie soll Julius (Jan Stapelfeldt, 43) auf seine Seite ziehen.
Richard erpresst Lara: Sie soll Julius (Jan Stapelfeldt, 43) auf seine Seite ziehen.  © NDR

"Rote Rosen": Kann Richard Julius weiter manipulieren?

Richard hat eine Überraschung für Julius. Doch Julius lässt sich nicht so einfach manipulieren.
Richard hat eine Überraschung für Julius. Doch Julius lässt sich nicht so einfach manipulieren.  © NDR

Schließlich dreht er den Spieß um und erpresst Lara. Sie soll Julius auf seine Seite ziehen. Richard will Julius stärker an sich binden. Aus alter Freundschaft würde sie ihn lieber warnen, allerdings braucht sie auch das Geld von Richard, um für ihre Kinder kämpfen zu können. Sie verhindert ein Date von Julius mit einem anderen Mann und ebnet so den Weg für Richard.

Der bleibt misstrauisch. Denn Lara treibt Julius nicht in seine Arme, sondern schützt ihn. In ihrer Not lässt Lara sich auf Richard ein. Sie will damit Julius vor Augen führen, dass es Richard nur um Sex und nicht um Liebe geht. Richard durchschaut ihre Intrige, kurz bevor Julius sie in flagranti erwischen kann. Er droht Lara.

Mit einem Fallschirmsprung will Richard Julius überraschen, doch der lässt sich nicht so einfach manipulieren. Zwar genießt er das Date, lässt Richard anschließend aber souverän sitzen - und der ist daraufhin richtig sauer.

Rote Rosen: "Rote Rosen": Jess trifft eine folgenschwere Entscheidung
Rote Rosen "Rote Rosen": Jess trifft eine folgenschwere Entscheidung

Ob Richard bei Julius seine Chance verspielt hat, erfahrt Ihr immer zwischen Montag und Freitag, ab 14.10 Uhr, in der ARD oder vorab in der Mediathek.

Titelfoto: NDR

Mehr zum Thema Rote Rosen: