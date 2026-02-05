"Rote Rosen": Carla findet ein fremdes Pferd auf ihrem Hof - das steckt dahinter

Lüneburg - Sie riskiert viel! In der ARD-Telenovela " Rote Rosen " ist Carla (gespielt von Maria Fuchs, 50) in den Wechseljahren angekommen. Gegen einen Rat greift sie zu Tabletten.

Gegen Brittas Rat nimmt Carla (Maria Fuchs, 50) heimlich ein verbotenes Hormonpräparat aus den USA – mit starken Nebenwirkungen. © NDR

Wie in der Vorschau zu sehen ist, nimmt Carla erstmals in ihrer Not nicht geprüfte Hormontabletten aus den USA. Dabei hatte Britta (Jelena Mitschke, 48) ihr davon vehement abgeraten. Doch ihre Freundin ist nach der Einnahme der illegalen Präparate wie beflügelt.

Damit sie nicht auffliegt, lässt Carla sich auf eine empfohlene Ernährungsumstellung von Britta ein. Die Ärztin ist erstaunt, wie gut diese anschlägt.

Allerdings dauert es nicht lange, bis bei Carla die ersten, starken Nebenwirkungen der Hormontabletten auftauchen.

Lange konnte sie die Einnahme geheim halten, doch als Gisela (Martina Eitner-Acheampong, 65) sich in ihrem Podcast verplappert, ist Britta nicht nur sauer, sie fühlt sich auch von ihrer Freundin hintergangen.

Die beiden sind um eine Versöhnung bemüht, schließlich zeigen sie irgendwo auch Verständnis füreinander, aber die heimliche Hormontherapie von Carla bleibt ein wunder Punkt. Britta kann sie überzeugen, dass sie die Tabletten absetzt - ihre Freundschaft scheint gerettet. Bis der neue Podcast von Gisela erscheint.