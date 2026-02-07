Kaum neue Folgen! Darum fliegt "Rote Rosen" immer wieder aus dem Programm

Lüneburg - Der Wintersport übernimmt das Kommando! In den kommenden zwei Wochen muss sich die beliebte ARD-Telenovela " Rote Rosen " hinten anstellen und den Olympischen Winterspielen im italienischen Cortina d’Ampezzo den Vortritt lassen.

Jess (Juana Nagel, 29) ringt mit ihren Muttergefühlen. © NDR

Bereits am Montag gibt es den ganzen Tag über Wintersport satt. Zur eigentlichen Sendezeit der "Rote Rosen" kämpfen die Männer im Team-Wettbewerb beim Slalom um die Medaillen.

Einen Tag später, am Dienstag, übernimmt das ZDF, sodass eine neue Folge ausgestrahlt wird - und in der geht es turbulent zu.

Um die Mietschulden von Jonas (gespielt von Patrick Schlegel, 34) zu begleichen, will Toni (Sarah Buchholzer, 25) ihren Schrebergarten abgeben. Allerdings bittet Jonas, ihm zu vertrauen. Er will das Geld selbst aufbringen. Toni hat allerdings so ihre Zweifel, bis er tatsächlich kleinere Beträge aufs Konto überweist. Sogar Simon (Thore Lüthje, 32) rät ihr, den Garten zu behalten, und stundet ihr die WG-Miete. Toni kommt ins Grübeln.

Nach ihrer Kündigung kämpft Valerie (Maike Johanna Reuter, 36) um ihren Job bei der EmKa. Lou (Eva-Maria Grein von Friedl, 45) und Richard (Florian Odendahl, 51) geben ihr eine zweite Chance, nachdem sie die beiden mit frischen Ideen zum EmKa-Tower überzeugen konnte. Allerdings leistet Valerie sich erneut einen Fehltritt.

Obwohl Britta (Jelena Mitschke, 48) ihr ausdrücklich davon abgeraten hat, greift Carla (Maria Fuchs, 50) heimlich zu einem verbotenen Hormonpräparat aus den USA. Gisela (Martina Eitner-Acheampong, 65) verplappert sich jedoch in ihrem Podcast, sodass Carla auffliegt. Britta ist enttäuscht.

Jess (Juana Nagel, 29) kämpft mit ihren Muttergefühlen und möchte mit Lou und Daniel (Daniel Fritz, 41) ein offenes Gespräch führen.