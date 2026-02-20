"Rote Rosen": Jess trifft eine folgenschwere Entscheidung

Lüneburg - Damit war nicht zu rechnen! In der ARD-Telenovela " Rote Rosen " trifft Jess (gespielt von Juana Nagel, 29) eine folgenschwere Entscheidung. Lou (Eva-Maria Grein von Friedl, 45) und Daniel (Daniel Fritz, 41) sind geschockt.

Unterdessen kämpft Jess (Juana Nagel, 29) verzweifelt gegen ihre wachsenden Muttergefühle an. © NDR

Wie in der Vorschau zu sehen ist, verheimlicht Daniel vor Lou den wahren Grund seiner Distanz zu Jess. Bei einem Vorsorgetermin kommt es zwischen Lou und Jess zu einem offenen Gespräch. Dabei erfährt Jess, dass sie nach der Geburt das Baby nicht in ihren Armen halten darf, sondern es sofort abgeben muss. Sie ist erschüttert.

Denn immer noch kämpft sie mit ihren immer stärker werdenden Muttergefühlen. Jonas (Patrick Schlegel, 34) rät ihr, ihre Gedanken in einem Brief an die Mahlers aufzuschreiben.

Beim Verfassen der Zeilen wird ihr aber eines klar: Sie will das Baby nicht hergeben!

Beim Baumhausbau für Charly und Pelle liegt Spannung in der Luft, Daniel fühlt sich von seiner Chefin Lou nicht ernst genommen. Kurz nachdem sie sich versöhnt haben, flattert der Brief von Jess herein. Nach reiflicher Überlegung will sie ihr Kind behalten, doch eigentlich sollte die Nachricht mit ihren Gedanken die Mahlers nie erreichen.