"Rote Rosen": Jess trifft eine folgenschwere Entscheidung
Lüneburg - Damit war nicht zu rechnen! In der ARD-Telenovela "Rote Rosen" trifft Jess (gespielt von Juana Nagel, 29) eine folgenschwere Entscheidung. Lou (Eva-Maria Grein von Friedl, 45) und Daniel (Daniel Fritz, 41) sind geschockt.
Wie in der Vorschau zu sehen ist, verheimlicht Daniel vor Lou den wahren Grund seiner Distanz zu Jess. Bei einem Vorsorgetermin kommt es zwischen Lou und Jess zu einem offenen Gespräch. Dabei erfährt Jess, dass sie nach der Geburt das Baby nicht in ihren Armen halten darf, sondern es sofort abgeben muss. Sie ist erschüttert.
Denn immer noch kämpft sie mit ihren immer stärker werdenden Muttergefühlen. Jonas (Patrick Schlegel, 34) rät ihr, ihre Gedanken in einem Brief an die Mahlers aufzuschreiben.
Beim Verfassen der Zeilen wird ihr aber eines klar: Sie will das Baby nicht hergeben!
Beim Baumhausbau für Charly und Pelle liegt Spannung in der Luft, Daniel fühlt sich von seiner Chefin Lou nicht ernst genommen. Kurz nachdem sie sich versöhnt haben, flattert der Brief von Jess herein. Nach reiflicher Überlegung will sie ihr Kind behalten, doch eigentlich sollte die Nachricht mit ihren Gedanken die Mahlers nie erreichen.
"Rote Rosen": Lou macht Jess gegenüber schwere Vorwürfe
Der Schock sitzt tief. Daniel versucht, die tapfere Lou zu trösten. Als Charly seine Freude über das Baby teilt, kann sie ihren Kummer nicht verbergen. Ein impulsiver Reitversuch stoppt Lou in letzter Sekunde. Erinnerungen an den tragischen Reitunfall ihres Vaters halten sie zurück. Bei ihren Geschwistern findet sie neuen Mut. Daniel verspricht ihr, keinen Kontakt zu dem Kind zu wollen.
Bei Jess steigt die Vorfreude dank der Hilfe von Franka (Birthe Wolter, 44). Lou und Daniel haben hingegen mit dem Verlust schwer zu kämpfen. Jess will sich bei Lou entschuldigen, doch sie wird von ihren Gefühlen übermannt. Sie macht Jess schwere Vorwürfe, entschuldigt sich aber schnell wieder.
Alle Beteiligten scheinen einen Weg zu finden, doch dann fällt Jess von der Leiter genau in die Arme von Daniel. Ihre Lippen kommen sich gefährlich nahe.
Danach gehen sich die beiden aus dem Weg. Lou spricht mit Jess über Daniel, der als Vater in das Leben seines Kindes eingebunden werden soll. Dafür einigt man sich auf ein gemeinsames Probewohnen. Der Start ist jedoch schwierig: Jess platzt in ein Schäferstündchen der Mahlers hinein.
Was das für Folgen hat, erfahrt Ihr immer zwischen Montag und Freitag, ab 14.10 Uhr, in der ARD oder vorab in der Mediathek.
