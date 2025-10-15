"Rote Rosen": Schock-Diagnose für Telenovela-Zugang

Lüneburg - Drama pur! In der ARD-Telenovela " Rote Rosen " bekommt Arthur (gespielt von Vivian Frey, 43) an seinem Geburtstag überraschend Besuch von seiner Schwester Lou (Eva-Maria Grein von Friedl, 45) und ihrer Familie. Sie wollen sogar länger in Lüneburg bleiben, doch dann ereilt sie ein Schock.

Lou (Eva-Maria Grein von Friedl, 45) und Daniel (Daniel Fritz, 40) kommen überraschend zu Arthurs Geburtstagsfeier nach Lüneburg. Und sie wollen länger bleiben. © NDR

Wie in der Vorschau zu sehen ist, hat das Architekturbüro von Lous Mann Daniel (Daniel Fritz, 40) den Zuschlag für den Bau des neuen Tech-Campus erhalten. Zudem möchte sich Lou mit ihrer Mutter Victoria (Caroline Schreiber, 63) versöhnen.

Schließlich ziehen Lou und Daniel gemeinsam mit ihren beiden Söhnen auf das Gut. Als es zu einem Abendessen mit Victoria kommt, eskaliert die Situation.

Trotz der aussichtslosen Lage möchte Lou sich weiterhin mit ihrer Mutter aussprechen, doch Victoria bleibt stur. Es kommt zu einem heftigen Streit. Selbst Richard (Florian Odendahl, 51) hält eine Versöhnung zwischen seiner Schwester und seiner Mutter für schwierig. Oder kann er Victoria irgendwie besänftigen?

Abseits der familiären Situation wünschen sich Lou und Daniel nichts sehnlicher als ein drittes Kind. Doch trotz aller Versuche wird Lou nicht schwanger. Daniel lässt sich daraufhin beim Urologen untersuchen, das Ergebnis ist allerdings ein Schock!