"Rote Rosen": Schock-Diagnose für Telenovela-Zugang
Lüneburg - Drama pur! In der ARD-Telenovela "Rote Rosen" bekommt Arthur (gespielt von Vivian Frey, 43) an seinem Geburtstag überraschend Besuch von seiner Schwester Lou (Eva-Maria Grein von Friedl, 45) und ihrer Familie. Sie wollen sogar länger in Lüneburg bleiben, doch dann ereilt sie ein Schock.
Wie in der Vorschau zu sehen ist, hat das Architekturbüro von Lous Mann Daniel (Daniel Fritz, 40) den Zuschlag für den Bau des neuen Tech-Campus erhalten. Zudem möchte sich Lou mit ihrer Mutter Victoria (Caroline Schreiber, 63) versöhnen.
Schließlich ziehen Lou und Daniel gemeinsam mit ihren beiden Söhnen auf das Gut. Als es zu einem Abendessen mit Victoria kommt, eskaliert die Situation.
Trotz der aussichtslosen Lage möchte Lou sich weiterhin mit ihrer Mutter aussprechen, doch Victoria bleibt stur. Es kommt zu einem heftigen Streit. Selbst Richard (Florian Odendahl, 51) hält eine Versöhnung zwischen seiner Schwester und seiner Mutter für schwierig. Oder kann er Victoria irgendwie besänftigen?
Abseits der familiären Situation wünschen sich Lou und Daniel nichts sehnlicher als ein drittes Kind. Doch trotz aller Versuche wird Lou nicht schwanger. Daniel lässt sich daraufhin beim Urologen untersuchen, das Ergebnis ist allerdings ein Schock!
"Rote Rosen": Daniel gerät in Panik und haut ab
Das Paar muss sich einer möglichen Tumordiagnose stellen. Sie geben sich gegenseitig Halt, Lou begleitet ihren Mann zur Biopsie. Das Warten auf das Ergebnis ist für die beiden unerträglich. Lou stellt sich ihren Gefühlen, Daniel hingegen stürzt sich in seine Arbeit. Sie ahnt aber, dass es hinter seiner coolen Fassade brodelt.
Die schlimmsten Befürchtungen bewahrheiten sich: Daniel hat Hodenkrebs! Britta (Jelena Mitschke, 47) rät zu einem Eingriff, doch während eines Gespräches gerät Daniel in Panik und haut einfach ab. In der Natur findet er schließlich wieder zu sich.
Er trifft die Entscheidung, die Operation durchzuziehen. Er will aber weiterhin ein drittes Kind bekommen. Britta bestärkt das Paar, ihren Wunsch nicht aufzugeben und empfiehlt ihnen, seine Spermien einfrieren zu lassen.
Wie Daniel mit der Diagnose umgeht, erfahrt Ihr immer zwischen Montag und Freitag, ab 14.10 Uhr, in der ARD oder vorab in der Mediathek.
Titelfoto: NDR