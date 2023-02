"Rote Rosen": Sandra gerät ins Gefühlschaos

Lüneburg - Sandras (gespielt von Theresa Hübchen, 52) Gefühlschaos nimmt in der kommenden Wochen bei " Rote Rosen " zu.

Wie die ARD-Wochenvorschau verrät, wird es für alle drei nicht einfacher. Den Hochzeitstraum verschweigt Sandra Mathias, sie ist aber wütend auf Bernd, weil er sie so verwirrt. Doch bei den Danksagungen nach dem Tod ihrer Mutter Dörte (Edelgard Hansen, 67) hilft er ihr. Das irritiert Mathias.

Eigentlich war sie mit ihrem Ex Bernd (Tim Olrik Stöneberg, 49) fertig, doch dann kam er wieder zurück nach Lüneburg und bringt seitdem die Emotionen der Polizistin durcheinander.

Mathias (Makke Schneider) ist Sandras Jugendliebe, die sie erst nach Jahren wiederfand. © NDR/ARD/Nicole Manthey

Sandra sorgt sich um ihre Tochter und steckt gleichzeitig mitten im Gefühlschaos. Zwischen Bernd und Mathias ist sie hin- und hergerissen. Ihr Ex erfährt davon und macht sich neue Hoffnungen. Mathias findet die Pferdediebe und kann mithilfe von Sandra und Bernd Diabolo retten.

Während Bernd seine Chance wittert, wieder mit seiner Ex zusammenzukommen, befürchtet Mathias eine weitere Enttäuschung und will den Rückzug antreten. Gunter (Hermann Toelcke, 69) bringt ihn zum Umdenken. Statt sich zurückzuziehen, will Mathias um Sandra kämpfen.

Diese versucht, sich von ihrer Zerrissenheit abzulenken, indem sie Nici bemuttert. Als ihre Tochter ein Jobangebot aus Schwerin bekommt, erwischt Sandra das kalt.

"Rote Rosen" läuft normalerweise montags bis freitags ab 14.10 Uhr im Ersten. Am Mittwoch, dem 1. März 2023, fällt die Serie aber aus. Bereits einen Tag vor Ausstrahlung sind die Episoden in der ARD Mediathek abrufbar.