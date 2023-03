"Rote Rosen": Sandra lässt Nici schweren Herzens ziehen

Lüneburg - Es ist Zeit, Abschied zu nehmen! In der ARD-Telenovela " Rote Rosen " hat sich Nici (gespielt von Lucy Hellenbrecht, 24) dazu entschieden, das Job-Angebot in Schwerin anzunehmen.

Sandra (Theresa Hübchen, 52) leidet darunter, dass Nici (Lucy Hellenbrecht, 24) Lüneburg verlassen wird. © NDR/ ARD/ Studio Hamburg Serienwerft

Wie in der Vorschau zu sehen ist, fällt das ihrer Mutter allerdings sehr schwer. Denn gerade jetzt könnte Sandra (Theresa Hübchen, 52) ihre Tochter gut gebrauchen. Schließlich steckt sie in der Liebeszwickmühle.

Und ausgerechnet ihre beiden Männer, Ex Bernd (Tim Olrik Stöneberg, 49) und ihr aktueller Partner Mathias (Makke Schneider, 48), haben unabhängig voneinander die Idee eines gemeinsamen Abschiedsessens. Doch auch dort steht Sandra erneut vor dem Problem: Für welchen Mann soll sie sich entscheiden?

Gunter (Hermann Toelcke, 69) sortiert nach ihrem Tod den Kleiderschrank von Dörte (Edelgard Hansen, 68) aus. Dabei merkt er, wie sehr ihn die Trauer noch immer im Griff hat.

Immerhin kommt er aber alleine klar. Merle (Anja Franke, 58) kann daher also beruhigt zurück nach Costa Rica reisen. Bei ihr kommt die gut gemeinte Entscheidung allerdings nicht so gut an. Sie trifft Merle hart. Denn sie ist wieder dabei, sich in Gunter zu verlieben.

Simon (Thore Lüthje, 30) kann es nicht fassen, als er erfährt, dass Finn (Lucas Bauer, 28) ausziehen will. Zum Glück findet er schnell einen ersten Interessenten für das WG-Zimmer. Blöd nur, dass ausgerechnet dieser Bewerber ihm die Tageseinnahmen des Carlas klaut.