"Rote Rosen"-Schauspielerin verliebt sich in Serien-Macher: Läuten bald die Hochzeitsglocken?

In der ARD-Telenovela "Rote Rosen" ist Katja Frenzel (49) mit Hakim-Michael Meziani (55) zusammen. © NDR/ARD/Nicole Manthey

Wie in ihrer Rolle als Tina Berger nahm Frenzel erst einen Job in Lüneburg an, später verlegte sie sogar ihren Wohnsitz in die niedersächsische Stadt - und jedes Mal spielte die Liebe eine große Rolle dabei.

In der Serie war die 49-Jährige zunächst mit Torben Lichtenhagen (Joachim Kretzer, 54) zusammen, mittlerweile bildet sie mit Ben Berger (Hakim-Michael Meziani, 55) ein Traumpaar. Im wahren Leben heißt ihr Amor Patrick Caputo (57). Der steht allerdings anders als die Schauspielerin nicht vor der Kamera, sondern dahinter. Er ist Regisseur und sorgt somit für neuen Stoff der beliebten Telenovela.

Da die beiden ihren Hauptwohnsitz in Berlin hatten, hatten sie in der Vergangenheit oft eine Fahrgemeinschaft aus der Hauptstadt nach Lüneburg gebildet. Intensive Gespräche hätten dann ihr Übriges getan. "Wir sind uns ganz langsam näher gekommen", verriet Frenzel nun der Landeszeitung.

Irgendwann seien schließlich die Funken übergesprungen. "Ich merkte, das ist doch mehr als eine Freundschaft", gestand die 49-Jährige. Schnell machten sie ihre Liebe öffentlich. Die Kollegen am Set gingen locker mit der Nachricht um, denn Frenzel und Caputo sind nicht das einzige Liebespaar. "Manchmal werden Witze gemacht, zum Beispiel, wenn ich als Regisseur anderer Meinung als Katja bin. Dann heißt es: Das gibt Ärger heute Abend zu Hause."

Mittlerweile sind die beiden verlobt, haben sich in Lüneburg ein Häuschen zugelegt. Doch genau das legte ihre Hochzeits-Pläne vorerst auf Eis. "Rein emotional spricht nichts dagegen, nur ist der Kontostand gerade ein bisschen mau", gab Frenzel offen zu.