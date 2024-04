"Rote Rosen": Schock für Franka und Marvin!

Lüneburg - Ihre Welt bricht zusammen! In der ARD-Telenovela " Rote Rosen " muss Franka (gespielt von Birthe Wolter, 42) einen großen Schock verkraften.

Spontan verabredet er sich mit Leyla (Alinda Yamaci, 20). Gemeinsam verbringen sie einen lustigen Abend in der WG. Als Marvins Handy plötzlich klingelt und Leyla Frankas Namen auf dem Display sieht, versteckt sie es sofort. Dabei bricht Franka gerade mit Unterleibschmerzen zusammen.

Wie in der Vorschau zu sehen ist, ist Marvin nicht die einzige Person, mit der Franka Stress bekommt. Als sie völlig überteuerte Karten für ein Basketballspiel gekauft hat, gerät sie mit Julius (Jan Stapelfeldt, 41) aneinander. Schließlich zahlt dieser ihre Beiträge für die Krankenkasse. Um das Versicherungsproblem zu lösen, hat Marvin eine spontane Idee: Er will Franka heiraten.

Nach ihrem positiven Schwangerschaftstest ändert sich das Leben von Franka von einem auf den anderen Moment. Der werdende Papa Marvin (Maurice Pawlewski, 25) platzt förmlich vor Stolz. Doch die Freude ist nur von kurzer Dauer. Schon bei der Frage nach einer pränatalen Untersuchung geraten die beiden in Streit.

Weil Marvin einen lustigen Abend in der WG mit Leyla (Alinda Yamaci, 20) verbrachte, war er für Franka nicht da. © NDR

Im Krankenhaus folgt der große Schock: Sie hat ihr Baby verloren! Unter dem Einfluss des Geschehenen schafft Franka es nicht, Marvin zu verständigen. Der erfährt erst durch Ben, dass sie überhaupt im Krankenhaus ist.

Als er die Nachricht vom Verlust des gemeinsamen Kindes übermittelt bekommt, bricht für ihn eine Welt zusammen. Er macht sich Vorwürfe, Franka genau in diesen schwierigen Momenten alleine gelassen zu haben. Und statt gemeinsam zu trauern, stößt Franka ihn vor den Kopf.

Generell gehen sie und Marvin unterschiedlich mit der Trauer um. Während er die Nähe zu seiner Partnerin sucht, will sie den Verlust mit sich alleine ausmachen. Von Julius erhält Marvin den Rat, Franka etwas Zeit zu geben. Doch er macht Nägel mit Köpfen: Nach einer Unterhaltung mit Michael (Hanno Friedrich, 57) zeigt Marvin Franka seine Liebe und macht ihr einen Heiratsantrag!

Was Franka davon hält und wie ihre Antwort ausfällt, seht Ihr immer zwischen Montag und Freitag um 14.10 Uhr in der ARD oder vorab in der Mediathek.