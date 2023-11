"Rote Rosen": Simon lässt Dilay bei seinen Plänen außen vor

Lüneburg - Das riecht nach Ärger! In der ARD-Telenovela " Rote Rosen " plant Simon (gespielt von Thore Lüthje, 30) einen Alleingang. Seine Partnerin ist davon wenig begeistert.

Damit hatte Silke (Anna Bardorf, 57) nun nicht gerechnet: Plötzlich steht Gabi (Naomi Krauss, 56) in der Tür und sucht Trost. Immerhin hat sie ihren Job verloren. Und natürlich ist Gabi auch für sie da.

Kurz bevor Simon das Angebot ausschlagen will, bekommt Dilay davon aber Wind und reagiert völlig fassungslos. Warum in aller Welt bespricht er seine Pläne nicht mit ihr?

Wie in der Vorschau zu sehen ist, erhält Simon für sein Start-up "Fair Underwear" ein Kaufangebot. Seiner Freundin Dilay (Ideal Kanal, 32) verheimlicht er dies allerdings. Er ist der Meinung, dass sie durch die Vorbereitungen für die Hochzeit ohnehin schon gestresst genug sei.

Malte (Marcus Bluhm, 57) konnte auf seiner Flucht gefasst werden. Das hindert ihn allerdings nicht daran, mit allen Mitteln aus dem Gefängnis heraus Ralf (Hardy Krüger junior, 55) weiterhin zu schaden. Marvin (Maurice Pawlewski, 25) hat genug und will Malte überführen. Er will ihn im Glauben lassen, dass Malte bei seinen Intrigen gefilmt worden ist. Ralf ist strikt dagegen, doch das hindert Marvin nicht, seinen Plan in die Tat umzusetzen.

Ganz zur Freude von Gunter (Hermann Toelcke, 70) ist Silvio (Alberto Ruano, 48) aus Lüneburg abgereist. Das Charity-Event im "Carlas" droht allerdings zu floppen. In seiner äußersten Not springt Gunter über seinen Schatten und fleht Silvio an, zurück nach Lüneburg zu kommen. Zur großen Überraschung ist er schneller als gedacht.

Die "Rote Rosen"-Folge "Falsches Spiel" (3876) läuft am Donnerstag, dem 23. November 2023, um 14.10 Uhr im Ersten. Ihr könnt sie bereits vorab in der ARD-Mediathek schauen.