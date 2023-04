"Rote Rosen": Simon und Dilay kommen sich endlich näher

Ceyda (Renan Demirkan, 67) gibt ihrer Enkelin einen kleinen Schubs, wie die Wochenvorschau verrät. Denn sie vermutet hinter Dilays abweisendem Verhalten gegenüber Simon Interesse an ihm. Volltreffer! Doch Dilay will sich das immer noch nicht eingestehen und widerspricht vehement.

Simon (Thore Lüthje) und Dilay (gespielt von Ideal Kanal) kommen sich bei "Rote Rosen" endlich näher. © ARD/Georg Wendt

Charlotte ahnt, was Sache ist: Dilay hat sich in Simon verliebt. Sie macht ihrer Freundin Mut. Daraufhin geht die junge Polizistin wieder auf ihn zu und lädt ihn zu einem Museumsbesuch ein.



Wenig später ist es erneut Charlotte, die sich in das sich anbahnende Glück der beiden einmischt – dieses Mal fast mit schlechten Folgen. Denn sie will mit Simon nach Düsseldorf zu einer Familienfeier fahren. Er will sich dazu aber nicht überreden lassen, denn er ist mit Dilay verabredet, was Charlotte aber nicht weiß.

Es kommt zum Missverständnis. Charlotte sagt Dilay, dass Simon mit ihr zur Familienfeier fährt. Dass er sie scheinbar versetzt, ohne es ihr zu sagen, trifft Dilay schwer. Glücklicherweise klärt sich die Sache relativ schnell auf und es kommt zum langersehnten Kuss zwischen Dilay und Simon. Ist das der Beginn einer Beziehung?

Das erfahrt Ihr bei "Rote Rosen". Die Telenovela läuft immer montags bis freitags ab 14.10 Uhr im Ersten. Bereits einen Tag vor Ausstrahlung im linearen TV sind die Episoden der Serie in der ARD Mediathek abrufbar.