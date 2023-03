"Rote Rosen": So emotional verabschieden sich Lucy und Lucas von ihren Kollegen

In der ARD-Telenovela "Rote Rosen" waren Lucy Hellenbrecht (24) und Lucas Bauer (28) ein Paar. © NDR/ARD/Nicole Manthey

Seit längerer Zeit war bereits bekannt, dass die beiden Schauspieler die Serie verlassen werden. Denn ihre Rollen kehren Lüneburg den Rücken. Nici, gespielt von Lucy, nimmt einen Job in Schwerin an und wird von ihrem Freund Finn, dessen Rolle Lucas verkörpert, begleitet.

Wie der Instagram-Account der "Rote Rosen" zeigte, war nun der Zeitpunkt für die beiden Serien-Stars gekommen, um sich von den Kollegen zu verabschieden. In einem Video kamen Lucy und Lucas zu Wort.

"Ich habe so unfassbar viel gelernt in diesem Jahr", blickte Lucy zurück. "Dinge, die ich über mich noch nicht wusste, und Dinge, wo ich einfach sehr, sehr dankbar bin, dass ich sie jetzt weiß."

Denn die 24-Jährige konnte ein wenig ihre eigene, persönliche Geschichte in der Serie spielen. Sie kam als Junge zur Welt und outete sich mit 18 Jahren als transgender. Im Jahr 2020 nahm sie eine Geschlechtsangleichung vor und war Kandidatin in der Castingshow "Germany's Next Topmodel".

Lucy, die zuvor über keinerlei Schauspielerfahrungen verfügte, war froh, dass sie ihre Geschichte in einer Serie erzählen könnte, die ganz Deutschland verfolgt. "Ich tue das, damit Menschen da draußen was lernen und damit es besser wird." Anschließend brach sie in Tränen aus und wurde von ihren Kollegen mit lautem Applaus bedacht.