"Rote Rosen": So heißt das Kind von Valerie

Lüneburg - Sie hat eine klare Vorstellung! In der ARD-Telenovela "Rote Rosen" steht die Geburt von Valeries (gespielt von Maike Johanna Reuter, 35) Kind kurz bevor. Dabei geht sie ein Risiko ein.

Es scheint so, denn kurze Zeit später haben sich die beiden Geschwister versöhnt und Julius besteht darauf, den Kaiserschnitt von Valerie zu übernehmen. Mo (Yunus Cumartpay, 45) findet das gar nicht gut, er befürchtet, dass Valerie ihren Bruder nur wieder ausnutzen will. Dann wird ihm klar, wie einsam Valerie ist.

Wie in der Vorschau zu sehen ist, ist Valerie bereit, ihren Wunschkaiserschnitt mit einem unseriösen Kredit zu finanzieren. Franzi (Sofie Junker, 28) versucht ihr diesen Schritt auszureden, scheitert aber damit. Schließlich bittet sie Julius (Jan Stapelfeldt, 42) um Hilfe. Aber kann der noch angesichts der vorigen Geschehnisse über seinen Schatten springen und einen Schritt auf seine Schwester zugehen?

Valeries Freude hält sich in Grenzen, als Gisela (Martina Eitner-Acheampong, 64) überraschend in der Tür steht, um ihre Enkelin zu begrüßen. © NDR

Kurz darauf setzen bei Valerie viel zu früh die Wehen ein. Simon ist angespannt. Verpasst er etwa die Geburt seines Kindes? Nein, alles geht gut. Auf der Neugeborenen-Station sucht er direkt nach möglichen Ähnlichkeiten, kann aber keine finden. Im Halbschlaf rückt Valerie endlich mit der Wahrheit heraus: Simon ist der Vater!

Er fragt sich daraufhin, welche Rolle er zukünftig im Leben seiner Tochter spielen wird. Er will sich nicht aufdrängen. Da kommt Valerie auf ihn zu und bittet ihn um Unterstützung bei der Namensfindung.

Als Gisela (Martina Eitner-Acheampong, 64) in der Tür steht, hält sich die Freude bei Valerie darüber in Grenzen. Statt die Enkelin vorzustellen, erhebt Valerie Vorwürfe. Sie will endlich wissen, wer ihr Vater ist.

Valerie hat aber noch ein weiteres Problem: Sie kann nicht stillen! Zudem ist sie genervt, weil ihre Mutter weiterhin den Namen ihres Vaters verheimlicht. Dank des Einsatzes von Simon kommen sich Valerie und Gisela aber wieder näher. Zu dritt finden sie einen Namen für das Kind.

Ob es so harmonisch bleibt, erfahrt Ihr immer zwischen Montag und Freitag ab 14.10 Uhr in der ARD oder vorab in der Mediathek.