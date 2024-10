"Rote Rosen"-Star mit 43 Jahren zum ersten Mal Mutter geworden: "Ein Wunder!"

Jochen Schropp (45) und Birthe Wolter sind beste Freunde. © Screenshots/Instagram/birthe_wolter

Der Patenonkel des kleinen Momme steht auch schon fest: Wolters bester Freund und TV-Moderator Jochen Schropp (45), der auch als einer der ersten unter dem Post "Süßester Wundermomme" kommentierte.

Die beiden kennen sich schon seit Jahren und hätten auch den Namen gemeinsam für das Kind ausgesucht, so Wolter weiter.

Ebenso soll er als Erster von der Schwangerschaft erfahren haben, noch vor dem Vater des Kindes.

Ihren Partner störe es nicht, dass Schropp in Wolters Leben immer an oberster Stelle stehe, so die 43-Jährige in BUNTE.