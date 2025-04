"Rote Rosen": Svenja verliebt sich, doch dann verlässt sie Lüneburg

Lüneburg - Ausgerechnet jetzt! Nach ihrer Affäre mit Arthur (gespielt von Vivian Frey, 43) entwickelt Svenja (Lea Marlen Woitack, 38) in der ARD-Telenovela " Rote Rosen " Gefühle für einen anderen Mann. Doch genau in diesem Moment erhält sie ein Angebot, das sie aus Lüneburg fortführt.

Mika (Benjamin Piwko, 45) und Svenja (Lea Marlen Woitack, 38) verbringen einen unbeschwerten Nachmittag zusammen. Und kommen sich näher ... © NDR

Wie in der Vorschau zu sehen ist, haben Svenja und Arthur große Angst, dass Till (Francesco Oscar Schramm, 20) wieder in seine alten Verhaltensmuster verfällt. Zusätzlich zu der vielen Zeit vor dem Computer wird er auch wieder gemobbt.

Wie gut, dass Kung-Fu-Lehrer Mika (Benjamin Piwko, 45) sich zur großen Erleichterung von Svenja um Till kümmert. Doch es droht Ärger, Till hat seine erlernten Karate-Fähigkeiten gegen zwei Mitschüler eingesetzt. Ist jetzt seine Bewährung in Gefahr?

In ihrer gemeinsamen Sorge um Till entsteht zwischen Svenja und Mika eine unerwartete Nähe. Hat sie sich etwa verliebt? Es wäre schade, denn schon bald wird Mika Lüneburg wieder verlassen.

Spontan bietet sie ihm einen Platz auf ihrem Sofa an. Am nächsten Morgen ist Mika jedoch bereits verschwunden. Das Missverständnis klärt sich zum Glück schnell auf, sodass die beiden einen unbeschwerten Nachmittag miteinander genießen können. Danach fasst Svenja einen Entschluss: Sie will Mika wiedersehen.