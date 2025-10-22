"Rote Rosen": Toni und Noah träumen von ihrem Urlaub, doch dann trifft er eine Entscheidung

Rote-Rosen-Vorschau: Noah und Toni freuen sich auf ihre gemeinsame Reise, doch sie schmeißt ihren Job hin und er nimmt einen anderen an.

Von Robert Stoll

Lüneburg - Haben sie noch eine Zukunft? Toni (gespielt von Sarah Buchholzer, 25) will in der ARD-Telenovela "Rote Rosen" unbedingt mit Noah (Jan Liem, 36) ans Nordkap reisen. Doch weil ihr auf der Arbeit niemand entgegenkommt, schmeißt sie kurzerhand hin.

Wie in der Vorschau zu sehen ist, reagiert Noah mit Unverständnis auf Tonis Kündigung, nur damit sie gemeinsam in den Urlaub fahren können. Ausgerechnet Valerie (Maike Johanna Reuter, 36) bringt ihn unfreiwillig auf den Trichter, dass er es als Liebesbeweis sehen soll. Folglich entschuldigt sich Noah bei Toni.

Simon (Thore Lüthje, 32) steckt in einer Notsituation und bittet Valerie, auf Olivia aufzupassen. Doch die hat keinerlei Interesse daran und weigert sich. Simon und Gisela zeigen sich verwundert. Als Gisela sich bereit zeigt, sich um ihre Enkelin zu kümmern, wird sie jedoch von Victoria (Caroline Schreiber, 63) eingespannt.

Über Umwege landet Olivia doch noch bei Valerie, die die Situation schwer belastet, wie Noah feststellt. Schließlich passt er auf das Kind auf. Valerie fühlt sich endlich von jemandem verstanden und verliebt sich noch ein Stück mehr in Noah.

Um sich auf die gemeinsame Reise zum Nordkap vorzubereiten, überredet Toni Noah zu einem Outdoor-Training. Dabei nutzt er die Gelegenheit und plant einen romantischen Campingausflug zum Dornenhof. Während Valerie erfolgreich dazwischenfunkt, verletzt sich Toni auch noch.

"Rote Rosen": Toni und Noah stehen am Scheideweg ihrer Beziehung

Daher verlegen die beiden das Probecampen in das Zimmer von Toni und nehmen sogar Valerie auf, um für sie da zu sein. Toni bemerkt aber nicht, wie sehr es Valerie auf Noah abgesehen hat.

Das einfühlsame Verhalten von Noah interpretiert Valerie als Liebessignal. Toni reagiert wütend, schließlich wird sich Valerie so nie von Noah lösen. Der setzt Valerie daraufhin klare Grenzen. Zwischen Toni und Noah kommt es zur Versöhnung, zudem erklären sie die WG zur Valerie-freien Zone.

Das Paar freut sich auf den gemeinsamen Fahrradurlaub, bis Noah ein Jobangebot aus Berlin erhält und spontan zusagt. Als Toni davon erfährt, ist sie nicht nur enttäuscht, sondern richtig sauer. Denn Noah sagt auch noch den Urlaub ab. Eine Entscheidung mit Folgen?

Ob die Beziehung zwischen Toni und Noah noch eine Zukunft hat, erfahrt Ihr immer zwischen Montag und Freitag, ab 14.10 Uhr, in der ARD oder vorab in der Mediathek.

