"Rote Rosen": Toni und Noah träumen von ihrem Urlaub, doch dann trifft er eine Entscheidung

Lüneburg - Haben sie noch eine Zukunft? Toni (gespielt von Sarah Buchholzer, 25) will in der ARD-Telenovela " Rote Rosen " unbedingt mit Noah (Jan Liem, 36) ans Nordkap reisen. Doch weil ihr auf der Arbeit niemand entgegenkommt, schmeißt sie kurzerhand hin.

Noah (Jan Liem, 36) reagiert mit Unverständnis auf Tonis (Sarah Buchholzer, 25) spontane Kündigung im Krankenhaus - nur um mit ihm Urlaub zu machen. © NDR

Wie in der Vorschau zu sehen ist, reagiert Noah mit Unverständnis auf Tonis Kündigung, nur damit sie gemeinsam in den Urlaub fahren können. Ausgerechnet Valerie (Maike Johanna Reuter, 36) bringt ihn unfreiwillig auf den Trichter, dass er es als Liebesbeweis sehen soll. Folglich entschuldigt sich Noah bei Toni.

Simon (Thore Lüthje, 32) steckt in einer Notsituation und bittet Valerie, auf Olivia aufzupassen. Doch die hat keinerlei Interesse daran und weigert sich. Simon und Gisela zeigen sich verwundert. Als Gisela sich bereit zeigt, sich um ihre Enkelin zu kümmern, wird sie jedoch von Victoria (Caroline Schreiber, 63) eingespannt.

Über Umwege landet Olivia doch noch bei Valerie, die die Situation schwer belastet, wie Noah feststellt. Schließlich passt er auf das Kind auf. Valerie fühlt sich endlich von jemandem verstanden und verliebt sich noch ein Stück mehr in Noah.

Um sich auf die gemeinsame Reise zum Nordkap vorzubereiten, überredet Toni Noah zu einem Outdoor-Training. Dabei nutzt er die Gelegenheit und plant einen romantischen Campingausflug zum Dornenhof. Während Valerie erfolgreich dazwischenfunkt, verletzt sich Toni auch noch.