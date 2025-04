"Rote Rosen": Victoria bietet Elyas Geld, damit er aus Lüneburg verschwindet

Lüneburg - Geht sein Plan auf? In der ARD-Telenovela " Rote Rosen " will Elyas (gespielt von Mehmet Daloglu, 26) Bella (Alessia Mazzola, 25) vor ihrer Großmutter Victoria (Caroline Schreiber, 63) schützen. Dafür geht er ein hohes Risiko ein.

Bella (Alessia Mazzola, 25) hat den Brief mit den Versicherungsunterlagen nicht frankiert und bringt Elyas (Mehmet Daloğlu, 26) damit in ernsthafte Schwierigkeiten. © NDR

Wie in der Vorschau zu sehen ist, besteht Hermine ihren Hunde-Führerschein und bekommt dafür von Bella und Elyas ein neues Gummi-Spielzeug. Zu allem Übel landet das aber im Wäscherei-Trockner, was einen kleinen Brand zur Folge hat. Zum Glück haben sie eine Haftpflichtversicherung.

Viel zu spät realisiert Bella allerdings, dass der Brief an die Versicherung nicht frankiert war. Ihr wird klar. Elyas steckt in ernsthaften finanziellen Schwierigkeiten!

Nach dem Brand braucht er dringend einen neuen Trockner, doch er kann sich keinen leisten. Bella gibt sich die Schuld am Trocknerbrand und sucht nach einer Lösung. Sie bittet daher Victoria um Unterstützung, um Elyas aus seiner finanziellen Not zu helfen.

Mit einem unguten Gefühl nimmt dieser das Geld an, allerdings möchte er zur Sicherheit einen Vertrag für die Rückzahlung abschließen. Bella findet das übertrieben, schließlich könne er ihrer Großmutter doch trauen. Als sie jedoch mitbekommt, wie Victoria einen Angestellten gnadenlos feuert, ändert sie ihre Meinung.