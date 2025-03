"Rote Rosen": Victoria trifft eine folgenschwere Entscheidung

Lüneburg - Sie kennt keine Skrupel! In der ARD-Telenovela " Rote Rosen " kauft Victoria (gespielt von Caroline Schreiber , 63) Gunter (Hermann Toelcke, 71) das Gut ab. Doch kurz darauf fasst sie einen fatalen Entschluss.

Zudem versucht sie weiterhin, ihre Enkelin Bella in ihren Bann zu ziehen. Zu ihrem 18. Geburtstag möchte Victoria eine Familientradition fortsetzen: Um kurz nach Mitternacht wird der ältesten Tochter ein Medaillon überreicht. Bella ist schon verplant, sie feiert mit Elyas (Mehmet Daloglu, 29) in ihren Geburtstag rein. Doch das versucht Victoria zu verhindern.

Der Schein trügt jedoch. Als eine ihrer ersten Amtshandlungen will Victoria den Teich auf dem Gutshof zuschütten lassen. Gunter reagiert entsetzt, schließlich war die Bank am Teich der Lieblingsplatz von Dörte. Er droht, vom Verkauf zurückzutreten, sollte Victoria ihre Meinung nicht ändern. Sie zeigt sich aber einsichtig und sieht von ihrem Vorhaben ab.

Also kauft sie das Anwesen kurzerhand selbst und zieht dort ein. Gunter ist zunächst von der Idee angetan, schließlich läutet Victoria eine neue Ära auf dem Gut Flickenschild ein.

Wie in der Vorschau zu sehen ist, wird der Verkauf des Guts Flickenschild zunächst noch vorbereitet. Als Bella (Alessia Mazzola, 25) ihrer Großmutter die Geschichte und die Bedeutung der Immobilie näherbringt, trifft Victoria eine Entscheidung. Das Gut muss in der Familie bleiben.

Gisela (Martina Eitner-Acheampong, 64) ist in ihrer Ehre gekränkt, als Victoria anbietet, ihre Schulden zu begleichen. Victoria möchte sich entschuldigen, tritt aber direkt in den nächsten Fettnapf. © NDR

Nachdem Victoria Gisela (Martina Eitner-Acheampong, 64) am Badesee kennengelernt hat, versucht sie auch diese in ihren Bann zu ziehen. Victoria wurden alle Sachen gestohlen und sie steht hilflos am Ufer. Gisela hilft ihr und wird aus Dank zum Essen eingeladen. Da wird ihr klar, dass Victoria wohlhabend ist.

Die beiden Damen verstehen sich blendend. Victoria bietet ihr kurzerhand an, ihre neue Freundin zu entschulden, als Gisela von ihren finanziellen Nöten erzählt.

Dabei blickt sie aber zu sehr von oben herab, was Gisela in ihrer Ehre kränkt. Als sich Viktoria entschuldigen möchte, tritt sie auch noch ins nächste Fettnäpfchen. Gisela beschimpft sie mit Reichen-Klischees, es entbrennt ein Streit.

Ob die Freundschaft zwischen Victoria und Gisela schon wieder dahin ist, erfahrt Ihr immer zwischen Montag und Freitag ab 14.10 Uhr in der ARD oder vorab in der Mediathek.