"Rote Rosen": Diese Stars verlassen jetzt die Serie

Abgänge bei "Rote Rosen": Nici (Lucy Hellenbrecht, v.l.n.r.) und Finn (Lucas Bauer) ziehen zusammen nach Schwerin. Beim Abschied muss Sandra (Theresa Hübchen) den Konkurrenzkampf zwischen Bernd (Tim Olrik Stöneberg) und Mathias (Makke Schneider) beenden. © NDR/ARD/Nicole Manthey

Nici (gespielt von Lucy Hellenbrecht, 24) hat ein Jobangebot in Schwerin erhalten. Sie ist anfangs noch unsicher, ob sie es annehmen soll, verrät die ARD-Wochenvorschau. Ihr Vater Mathias (Makke Schneider, 48) sowie ihre Freundinnen Charlotte (Malene Becker, 28) und Dilay (Ideal Kanal, 31) raten ihr, die Chance zu nutzen. Auch ihr Freund Finn (Lucas Bauer, 28) unterstützt Nici, er will mit ihr mitkommen.

Einzig ihre Mutter Sandra (Theresa Hübchen, 52) hat damit anfangs ein großes Problem, ihre Tochter gehen zu lassen und - als Konsequenz - sie zu "verlieren". Mathias, Bernd (Tim Olrik Stöneberg, 49) und Anette (Sarah Masuch, 44) können sie schließlich zur Einsicht bringen. Sandra will ihre Tochter, wenn auch schweren Herzens, ziehen lassen. Doch so ganz klappt das nicht. Spontan bleibt sie für ein paar Tage bei Nici in Schwerin.

Der Grund dafür ist der entbrannte Konkurrenzkampf zwischen Bernd und Mathias um Sandra. Sie hat für beide Gefühle und daher Probleme, sich für einen zu entscheiden.

Beim Abschiedsessen für Nici kommt es zum Hahnenkampf zwischen den beiden Rivalen, der sich am Morgen danach fortsetzt. Um sich ihrer Gefühle klar zu werden, nimmt sie daher die Auszeit in Schwerin.