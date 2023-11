"Rote Rosen": Wagt Amelie einen Neustart im Ausland?

Lüneburg - Wo führt ihr Weg hin? In der ARD-Telenovela " Rote Rosen " muss Amelie (gespielt von Lara-Isabelle Rentinck, 37) sich eingestehen, dass sie sich beruflich in einer Sackgasse befindet.

Amelie (Lara-Isabelle Rentinck, 37) steckt beruflich in einer Sackgasse und denkt über eine Auszeit in Frankreich nach. © NDR

Wie in der Vorschau zu sehen ist, ergibt sich aber eine plötzliche Gelegenheit. Ihr Bruder Christian hat Jorik (Remo Schulze, 35) ein Angebot unterbreitet. Er kann sofort in seiner Firma als Partner einsteigen. Ist das für Amelie die Chance, wieder neu durchzustarten? Immerhin könnte sie gemeinsam mit Jorik in Frankreich einen Neustart wagen.

Gunter (Hermann Toelcke, 70) und Merle (Anja Franke, 59) sprechen sich aus. Schließlich zieht Merle gemeinsam mit ihrem neuen Partner Silvio (Alberto Ruano, 48) auf das Gut. Dennoch fällt es Gunter weiterhin schwer, gegen seine Eifersucht anzukämpfen.

Merle bleibt nicht verborgen, dass etwas nicht stimmt. Sie stellt Gunter zur Rede und fragt ihn, ob er ein Problem mit Silvio hat?

Egal, wie sehr er sich auch anstrengt, Ralf (Hardy Krüger junior, 55) schafft es weiterhin nicht, Malte (Marcus Bluhm, 57) zu überführen. Zu allem Überfluss macht sich Anette (Sarah Masuch, 45) auch noch Sorgen um ihren Ex. Sie will nicht, dass Malte wieder im Gefängnis landet.