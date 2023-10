"Rote Rosen": Was wird aus Elle von Straten und Gunter?

Lüneburg - Sie streitet alles ab! In der ARD-Telenovela " Rote Rosen " muss Elle von Straten (gespielt von Kim Fisher , 54) Gunter (Hermann Toelcke, 70) Rede und Antwort stehen.

Carla (Maria Fuchs, 49) kommt immer noch nicht über die Trennung von Ralf (Hardy Krüger junior, 55) hinweg. Sie stellt sich immer und immer wieder die Frage, was sie falsch gemacht hat. Schließlich kommt es zwischen den beiden zur Aussprache, aber Ralf erzählt ihr nicht die Wahrheit und schiebt die Trennung auf seine Unfähigkeit, sich zu binden.

Die Freundschaft erhält allerdings erste Risse. Kurz bevor Elle Lüneburg verlassen will, kommt Gunter durch Amelie (Lara-Isabelle Rentinck, 37) auf eine spontane Idee und kann Elle doch noch zum Bleiben überreden.

Wie in der Vorschau zu sehen ist, bestreitet sie vehement seine Vorwürfe, nur seine Nähe gesucht zu haben, damit sie eine Story für die Klatschpresse hat. Nach einem gemeinsamen Gespräch muss Gunter aber einsehen, dass er Elle Unrecht getan hat und entschuldigt sich bei ihr.

Silke (Anna Bardorf, 57) ist überglücklich. Ihre Frau Gabi (Naomi Krauss, 56) hat ein Job-Angebot aus Hamburg erhalten. Sind die Zeiten der Fernbeziehung endlich vorbei?

Simon (Thore Lüthje, 30) will die Manschettenknöpfe seines Vaters, die ihm seine Mutter Doris (Annette Wunsch, 59) geschickt hat, nicht länger behalten und will sie verkaufen. Dilay (Ideal Kanal, 26) findet das aber nicht gut, denn so läuft Simon schlichtweg vor der Aufarbeitung seiner Familiengeschichte davon. Ceyda (Renan Demirkan, 68) kann ihn schließlich zum Umdenken bewegen.

Die "Rote Rosen"-Folge "Angeknackste Freundschaft" (3840) läuft am Mittwoch, dem 4. Oktober 2023, um 14.10 Uhr im Ersten. Ihr könnt sie bereits vorab in der ARD-Mediathek schauen.