"Rote Rosen": Werden Simon und Dilay ungewollt Eltern?

Lüneburg - Ein Vergessen mit Folgen? In der ARD-Telenovela " Rote Rosen " schweben Simon (gespielt von Thore Lüthje, 30) und Dilay (Ideal Kanal, 26) nach ihrer Verlobung weiterhin auf Wolke sieben.

Dilay (Ideal Kanal) und Simon (Thore Lüthje) sind sich einig, dass sie für die Kinderfrage noch Zeit haben. © NDR

Wie in der Vorschau zu sehen ist, kommt auch das Thema Kinder bei den beiden auf den Tisch. Allerdings sind sie sich einig, dass sie dafür noch ein wenig Zeit haben. Bis Dilay entsetzt feststellt: Sie hat vergessen, die Antibabypille zu nehmen!

Ben (Hakim-Michael Meziani, 56) kann es nicht glauben. Tina (Katja Frenzel, 49) will wirklich die Gärtnerei aufgeben. In einem Gespräch erklärt sie ihm allerdings die Gründe für ihre Entscheidung. Er reagiert nachdenklich.

Gern hätte Ben mit Tina zusammen entschieden, daher fühlt er sich aus ihrer Lebensplanung ausgeschlossen. Verstärkt wird sein Gefühl, als sie über einen neuen Job als Keramikerin nachdenkt.

In der letzten Zeit hat alles, was Marvin (Maurice Pawlewski, 25) angefasst hat, kein schönes Ende gefunden - vor allem in beruflicher Sicht. Ralf (Hardy Krüger junior, 55) schlägt ihm daher eine Berufsausbildung vor, doch Marvin reagiert genervt. Spontan fasst er ein neues berufliches Ziel ins Auge.