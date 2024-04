Dieser YouTube-Star mischt bald bei "Rote Rosen" mit

YouTube-Star Freshtorge (35) steht für die ARD-Telenovela "Rote Rosen" vor der Kamera. © Screenshot/Instagram/rote_rosen

Der Gastauftritt des 35-Jährigen, der mit bürgerlichem Namen Torge Oelrich heißt, wurde bereits vor längerer Zeit angekündigt. Nun steht aber auch fest, in welcher Rolle er vor die TV-Kameras tritt. Er spielt den Net-Coach Tom Tool.

Dieser wird von Elyas (Mehmet Daloğlu, 27) engagiert, um den Social-Media-Auftritt von Leyla (Alinda Yamaci, 20) zu pushen. Doch die ist davon alles andere als begeistert und lehnt seine Hilfe ab.

Ein Deal könnte die beiden aber trotzdem zusammenbringen: Nimmt Tom Ceyda (Renan Demirkan, 68) die Angst vor ihrem Auftritt, darf er ihr helfen.

Und so kommt es schließlich auch. Sofort macht sich Tom an die Arbeit und verblüfft Leyla mit seinen schrägen und unkonventionellen Methoden. Doch sie haben Erfolg.

Am Ende hilft Tom mit der Unterstützung von Leyla und Ceyda auch noch Mo (Yunus Cumartpay, 44) bei einem Werbevideo für seinen Wäscheduft.

Zu sehen sind die beiden Folgen am 2. und 3. Mai um 14.10 Uhr in der ARD oder jederzeit in der Mediathek.