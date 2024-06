Schock für "Rote Rosen"-Fans! Telenovela fliegt wochenlang aus dem Programm

Fans der ARD-Telenovela "Rote Rosen" müssen in der kommenden Woche auf ihre Lieblinge verzichten. © NDR

An diesem Freitag verabschieden sich die "Rote Rosen" in ihre Sommerpause. Und wer dachte, die sechswöchige Auszeit im vergangenen Jahr war lang, wird nun eines Besseren belehrt. Denn mit der Erfolgsserie geht es erst am 19. August weiter, also in neun Wochen!

Statt Geschichten aus Lüneburg bekommen die TV-Zuschauer zunächst zwei Folgen "Der Winzerkönig" zu sehen. Die Doppel-Folgen starten um 14.03 Uhr und enden um 15.30 Uhr, also zu einer Zeit, wo normalerweise bereits "Sturm der Liebe" läuft. Doch auch diese beliebte ARD-Telenovela befindet sich in der Sommerpause, und das bereits seit dem 21. Mai. Bislang lief auf dem Sendeplatz "Leben.Live!".

Das Programm im Ersten wird sich aber schnell ändern. Denn mit der Fußball-EM, der Tour de France (täglich ab dem 29. Juni ab 14.10 Uhr in der ARD) und den Olympischen Spielen in Paris (26. Juli bis 11. August) geht es in den kommenden Wochen sportlich zu. Anschließend steht sogar noch die "Tour de France Femmes" an.

Sind die sportlichen Highlights vorbei, kann es auch endlich wieder mit "Rote Rosen" und "Sturm der Liebe" in gewohnter Manier weitergehen.