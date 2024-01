So geht es bei "Rote Rosen" nach Weihnachtspause weiter

Zwischen Britta (Jelena Mitschke, rechts) und Hendrik (Jerry Kwarteng) kommt es bei "Rote Rosen" zum Streit. © NDR

Am Donnerstag, dem 4. Januar 2024, und am Freitag, dem 5. Januar, fällt "Rote Rosen" wegen Wintersport aus, steht im ARD-Fernsehprogramm. Nur am Dienstag, dem 2. Januar, und am Mittwoch, dem 3. Januar, werden ab 14.10 Uhr im Ersten neue Episoden gesendet.

Britta (gespielt von Jelena Mitschke, 45) und Hendrik (Jerry Kwarteng, 46) geraten aneinander, wie die Vorschau zeigt. Auslöser sind seine Anschuldigungen gegen Klaas (Sebastian Deyle, 46). Der neue Leiter der Notaufnahme war mit Hendriks Schwester Louisa verheiratet. Sie starb vor ein paar Jahren an einem Hirntumor.

Hendrik gibt Klaas die Schuld am Tod seiner Schwester. Er wirft ihm vor, einen Fehler gemacht zu haben. Britta kann die Anschuldigungen nicht einordnen. Sie sucht das Gespräch mit Klaas.

Der gibt Britta Louisas Patientenakte, weil er nicht will, dass sie an seinen Qualifikationen zweifelt.