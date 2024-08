Ab Montag auf Sendung: So tickt das neue "Punkt 12"-Gesicht Sabrina Ilski

Köln - Große Veränderung bei "Punkt 12"! Am Montag wird Sabrina Ilski (36) als neues Gesicht erstmals durch den RTL -Mittag führen. Eine Sache geht ihr vor der Premiere allerdings noch durch den Kopf.

Im Wechsel mit Kult-Moderatorin Katja Burkard (59) wird Ilski ab sofort durch das TV-Magazin führen. © RTL

Außerdem verrät die Journalistin, dass sie ein echter Tausendsassa ist: Erst im vergangenen Oktober hat sie eine kleine Tochter zur Welt gebracht, sie macht gern Sport - und hat sich zehn Jahre nach ihrem ersten Studium wieder an der Uni eingeschrieben.



"Ich habe berufsbegleitend meinen 'Master of Business Administration', bei dem ich mehr über Führung gelernt habe, gemacht", erzählt sie. Die Präsenzveranstaltungen habe sie schon alle absolviert, für den Abschluss fehle nun nur noch die Masterarbeit, so Ilski.

Dafür fehlt der Brünetten allerdings momentan die Zeit: "Jetzt liegt mein Fokus erst mal auf dem neuen Job", meint sie. Doch aufgeschoben ist nicht aufgehoben, so Ilski, die verspricht: "Sobald meine Tochter in die Kita geht, möchte ich meine Masterarbeit in Ruhe zu Ende schreiben".

Ganz schön ehrgeizig! Eine Eigenschaft, die die Journalistin auch im Sport auszeichnet: Beim "Megamarsch" legte die 36-Jährige 100 Kilometer in nur 24 Stunden zurück - ausschließlich zu Fuß.

"Beim ersten Mal 2018 hat es meine Füße so mitgenommen, dass ich nach 60 Kilometern abbrechen musste. Ein Jahr später habe ich es wieder versucht und durchgezogen", berichtet sie.