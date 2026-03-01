Aus aktuellem Anlass: RTL schmeißt sein Programm durcheinander

Köln - Aus aktuellem Anlass ändert RTL sein Programm am Sonntagabend (1. März). Grund dafür ist der Angriff der USA und Israels auf den Iran .

RTL ändert aufgrund des Nahost-Kriegs am Sonntagabend sein Programm. (Symbolbild) © Henning Kaiser/dpa

Am Freitag (28. März) kam es zu koordinierten Luft- und Raketenangriffe auf Teheran und andere Städte. Das führte zu schweren Explosionen und Panik. Der Iran antwortete umgehend mit Raketenangriffen gegen Israel und US-Stützpunkte.

Der Nahost-Krieg sorgt dafür, dass es eine Verschiebung beim Kölner Privatsender gibt. Aber keine Sorge: es fällt nichts ins Wasser.

Eigentlich wollte RTL ab 20.15 Uhr die Free-TV-Premiere von "Aquaman: Lost Kingdom" zeigen, doch der Film wird jetzt mit 15 Minuten Verzögerung starten.

Dafür läuft zur Prime-Time die Sondersendung "RTL Aktuell Spezial: Krieg gegen die Mullahs – Hoffnung für den Nahen Osten?"

Auch alle weiteren Programmpunkte verschieben sich dementsprechend.