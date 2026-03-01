Aus aktuellem Anlass: RTL schmeißt sein Programm durcheinander
Köln - Aus aktuellem Anlass ändert RTL sein Programm am Sonntagabend (1. März). Grund dafür ist der Angriff der USA und Israels auf den Iran.
Am Freitag (28. März) kam es zu koordinierten Luft- und Raketenangriffe auf Teheran und andere Städte. Das führte zu schweren Explosionen und Panik. Der Iran antwortete umgehend mit Raketenangriffen gegen Israel und US-Stützpunkte.
Der Nahost-Krieg sorgt dafür, dass es eine Verschiebung beim Kölner Privatsender gibt. Aber keine Sorge: es fällt nichts ins Wasser.
Eigentlich wollte RTL ab 20.15 Uhr die Free-TV-Premiere von "Aquaman: Lost Kingdom" zeigen, doch der Film wird jetzt mit 15 Minuten Verzögerung starten.
Dafür läuft zur Prime-Time die Sondersendung "RTL Aktuell Spezial: Krieg gegen die Mullahs – Hoffnung für den Nahen Osten?"
Auch alle weiteren Programmpunkte verschieben sich dementsprechend.
Unter anderem betroffen ist auch die Live-Sendung "stern TV" mit Moderator Stefan Uhl (47). Statt wie gewohnt um 22.30 Uhr startet das Boulevard-TV-Magazin erst um 22.45 Uhr.
