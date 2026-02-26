RTL greift in TV-Programm ein: Mehrere Formate ersatzlos gestrichen
Köln - Ganz kurzfristig hat RTL jetzt mal wieder kräftig an seinem Sendeplan geschraubt. Konkret davon betroffen ist das TV-Programm am Donnerstagabend.
Ab 18.30 Uhr zeigt der Kölner Privatsender das UEFA Europa League Spiel zwischen dem VfB Stuttgart und Celtic Glasgow. Anstoß ist um 18.45 Uhr. Die Partie läuft zudem auch noch auf dem Spartenkanal Nitro sowie im Stream bei RTL+.
Kommentiert wird die Live-Übertragung von Wolff Fuss (49). Für die fachkundige Expertise steht auch diesmal wieder der ehemalige deutsche Weltklasse-Fußballer Lothar Matthäus (64) bereit.
Im Anschluss geht es weiter mit der Begegnung zwischen Nottingham Forest (England) und Fenerbahce Istanbul (Türkei). Die Übertragung startet um 20.45 Uhr, ab 21 Uhr rollt der Ball. Es kommentieren Cornelius Küpper und Felix Kroos (beide 34).
Aufgrund der abendfüllenden Sportberichterstattung kommt es innerhalb des traditionellen RTL-Programms zu drastischen Einschnitten. Vor allem Daily-Soap-Fans müssen stark sein - oder auf andere Plattformen ausweichen.
"Alles was zählt" und "GZSZ" fliegen aus dem Free-TV
Wer sich am 26. Februar etwa auf "Alles was zählt" gefreut hat, der schaut in die Röhre. Die beliebte Telenovela wird an diesem Tag aufgrund der Fußball-Übertragung einfach ersatzlos aus dem Free-TV gestrichen.
Um am Freitag ab 19.05 Uhr wieder nahtlos in die Handlung einsteigen zu können, muss die Episode 4894 mit dem Titel "Aufschlag Gabrielle" entweder über den Streaming-Dienst RTL+ oder auf dem Pay-TV-Sender RTL Passion geschaut werden.
Selbiges gilt im Übrigen auch für die an diesem Abend vorgesehene "GZSZ"-Folge. Auch "Exclusiv - das Starmagazin" entfällt komplett. Das News-Format "RTL aktuell" wird in der Halbzeitpause des ersten Spiels gegen 19.15 Uhr ausgestrahlt.
Vorüber geht der Rotstift am Donnerstagabend nur an Quoten-Sorgenkind Stefan Raab (59). Der Entertainer, der erst in der vergangenen Woche ein neues Allzeit-Tief erreichte, geht mit seiner "Stefan Raab Show" ab 23.15 Uhr auf Sendung.
Titelfoto: Henning Kaiser/dpa