CEO von RTL verrät: So läuft der Deal mit Stefan Raab!

Stephan Schmitter (50), CEO von RTL Deutschland, hat verraten, wie der Deal mit Stefan Raab (57) abgelaufen ist. © Rolf Vennenbernd/dpa

"Die erste Herausforderung war es, mit Stefan überhaupt einen Termin zu machen", verrät Stephan Schmitter (50), CEO bei RTL Deutschland, im OMR-Podcast.

Als man diesen dann gefunden habe, sei es dann in der Heimatstadt des langjährigen "TV total"-Moderators zu einem Treffen gekommen – und zwar in einem kleinen Brauhaus in Köln.

"Bei Currywurst und Schnitzel haben wir zum ersten Mal gesprochen, dabei viel Cola getrunken", führt der 50-Jährige aus.

Zwar habe man sich von Anfang an gut verstanden, und Raab habe die Pläne des CEO auch genauestens verfolgt, doch für den ehemaligen "Eurovision Song Contest"-Teilnehmer sei eines klar gewesen: Er wolle auf keinen Fall zurückkommen.

Dennoch seien die beiden weiterhin in Kontakt geblieben.