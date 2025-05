Bittere Pille für Daniel Hartwich: Das könnte ihn seinen Job kosten

Aus der relevanten Zielgruppe der Unter-50-Jährigen stammten erneut nur 250.000 Zuschauer, sodass sich der Kölner Sender am Ende zwar leicht verbesserte, aber noch immer indiskutable 6,1 Prozent kam.

Doch die Spielidee floppt! Die dritte und vorerst letzte Episode am Montag setzte die missratene Quoten-Reihe nahtlos fort. Nur eine Million Zuschauer ab drei Jahren schalteten um 20.15 Uhr ein. Der Marktanteil lag bei niedrigen 4,5 Prozent.

RTL wagte sich mit "Die perfekte Reihe" an ein neues Konzept: Die Kandidaten müssen ihr Wissen anhand von Rätseln unter Beweis stellen. Die Antworten bestehen aus kleinen Bildsymbolen, die in die korrekte Reihenfolge gebracht werden sollen.

Moderatorin Sonja Zietlow (57) präsentiert ab dem 19. Mai bei RTL eine neue Show mit dem Namen "Schlauer als Alle. Schlägst du Deutschland?". © RTL / Ralf Juergens

Zum Start am 28. April lief das neue Hartwich-Format noch unmittelbar nach einer verkürzten "Wer wird Millionär?"-Folge, was für solide Quoten sorgte. Damals sahen noch doppelt so viele Menschen zu, nämlich 2,04 Millionen (8,9 Prozent).

Als die beliebte Quiz-Sendung mit Günther Jauch (68) eine Woche später dann als Zugpferd wegfiel, brachen auch die Zahlen ein. Die zweite Ausgabe von "Die perfekte Reihe" verfolgten nur noch 1,27 Millionen Zuschauer (5,4 Prozent).

Im Netz kam das neue Konzept ebenfalls schlecht weg. "Schwache Umsetzung", urteilt ein Instagram-User. Ein anderer meint: "Liegt nicht an Daniel, aber das Format ist langweilig."

Ob "Die perfekte Reihe" bei RTL eine Zukunft hat, ist angesichts der miesen Zahlen eher fraglich. Der Sender hat sich bislang nicht dazu geäußert. Am Montagabend wird Hartwich nun erst einmal von Ex-Dschungelcamp-Kollegin Sonja Zietlow ersetzt.

Die neue Show der 57-Jährigen mit dem Titel "Schlauer als Alle. Schlägst du Deutschland?" wird am 19. und 26. Mai jeweils um 20.15 Uhr bei RTL gezeigt. Auf RTL+ sind die einzelnen Folgen jeweils eine Woche früher abrufbar.