Die Rückkehr der Gladiatoren: 90er-Action-Show feiert großes Comeback
Köln - Ein Vierteljahrhundert nach ihrem TV-Aus in Deutschland holen RTL und Prime Video eine der legendärsten Action-Gameshows zurück auf den Bildschirm.
Seit mittlerweile 25 Jahren ist die Show in der Mottenkiste der TV-Unterhaltung verschwunden - bis jetzt!
Die Rede ist von "Gladiators", einer amerikanischen Spielshow, die zwischen 1992 und 1994 auf RTL und im Anschluss von 1999 bis 2001 auf Sport1 übertragen wurde.
Bereits im Frühjahr dieses Jahres starten einer offiziellen Mitteilung des Kölner Senders zufolge die Dreharbeiten zu neuen Folgen von "Gladiators - Die Show der Giganten".
"Durch die Zusammenarbeit zwischen Prime Video und RTL bringen wir eine Kultmarke zurück: 'Gladiators' erscheint als deutsche Adaption des beliebten US-Erfolgsformats der 90er-Jahre wieder auf den Bildschirmen", freut sich Prime-Boss Christoph Schneider über die Zusammenarbeit.
RTL und Prime Video feiern Zusammenarbeit
Auch im Hause RTL freut man sich, eine der ikonischsten Spielshows wieder auf Sendung zu schicken. "Gladiators steht für Kraft, Ausdauer, Emotion - und für Fernsehen, das knallt. Gemeinsam mit Prime Video schlagen wir ein neues Kapitel dieses ikonischen Formats auf", erklärt RTL-Chefin Inga Leschek (45).
Für Fans der Show ist ein weiterer Leckerbissen dabei - für gleich acht TV-Aufzeichnungen gibt es ab Ende Februar rund 1000 Tickets zu kaufen: am 28. Februar (10, 14 Uhr), 1. März (10, 14 Uhr), 3. März (10, 14.30 Uhr) und 4. März (10, 14 Uhr).
Stattfinden werden die Produktionen in der Messehalle Düsseldorf. Moderiert wird das Show-Spektakel auf RTL von Frank "Buschi" Buschmann (61), Laura Wontorra (36) und Dschungel-Host Jan Köppen (42).
Prime-Mitglieder bekommen die Shows als Erstes zu sehen. Vier Wochen später sind die Folgen der Neuauflage auch auf RTL und RTL+ im Programm.
Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa