Die Rückkehr der Gladiatoren: 90er-Action-Show feiert großes Comeback

Köln - Ein Vierteljahrhundert nach ihrem TV-Aus in Deutschland holen RTL und Prime Video eine der legendärsten Action-Gameshows zurück auf den Bildschirm.

Prime Video und RTL holen eine seit 25 Jahren in der Versenkung verschwundene TV-Show zurück. © Rolf Vennenbernd/dpa

Seit mittlerweile 25 Jahren ist die Show in der Mottenkiste der TV-Unterhaltung verschwunden - bis jetzt!

Die Rede ist von "Gladiators", einer amerikanischen Spielshow, die zwischen 1992 und 1994 auf RTL und im Anschluss von 1999 bis 2001 auf Sport1 übertragen wurde.

Bereits im Frühjahr dieses Jahres starten einer offiziellen Mitteilung des Kölner Senders zufolge die Dreharbeiten zu neuen Folgen von "Gladiators - Die Show der Giganten".

"Durch die Zusammenarbeit zwischen Prime Video und RTL bringen wir eine Kultmarke zurück: 'Gladiators' erscheint als deutsche Adaption des beliebten US-Erfolgsformats der 90er-Jahre wieder auf den Bildschirmen", freut sich Prime-Boss Christoph Schneider über die Zusammenarbeit.