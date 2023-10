"Die Verräter": SIE gewinnen im Finale, RTL soll schon die zweite Staffel planen

Die Reality-Krimi-Show "Die Verräter" bei RTL wird von Sonja Zietlow (55) moderiert. © RTL/Stefan Gregorowius

"Ja, wir sind im Gespräch zu einer zweiten Staffel", bestätigte die Programmgeschäftsführerin von RTL und RTL+, Inga Leschek, am heutigen Donnerstag auf dem Branchentreff Medientage München gegenüber der dpa.

Das Format, in dem eine Gruppe aus prominenten Kandidaten über Tage hinweg herausfinden muss, wer unter ihnen ein Lügner ist, ist international längst ein Hit. Die Idee stammt ursprünglich aus den Niederlanden.

Die Teilnehmer leben in einem französischen Landschloss zusammen und werden in "Loyale" und "Verräter" eingeteilt - keiner weiß vom anderen, was er ist. Den Zuschauern ist die Zuteilung hingegen von Anfang an bekannt.

Der Reiz besteht darin herauszufinden, ob die "Verräter" ihr hinterlistiges Spiel bis zum Schluss durchhalten können, ohne ihre wahre Identität preiszugeben.