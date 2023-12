Diese Promis wagen den großen Sprung beim "RTL Turmspringen 2024"

Calvin Kleinen (l.) und Tobi Wegener legten Anfang des Jahres eine lupenreine Vorstellung hin. © Jörg Carstensen/dpa

Körperspannung, Athletik und gute Haltungsnoten: Auch 2024 kommt es auf RTL wieder darauf an, die Sprung-Jury von sich zu überzeugen.

Pünktlich zur Mitte der Woche hat der Sender aus Köln-Deutz nun auch das rege Teilnehmerfeld bekannt gegeben – samt einiger Überraschungen.



Klar ist, dass die Show am 12. Januar wie schon zuletzt vom Moderations-Trio Laura Wontorra (34), Jan Köppen (40) und Frank "Buschi" Buschmann (59) kommentiert wird.

Neben Reality-Show-Gesichtern wie Zico Banach (32, "Das Sommerhaus der Stars"), Paco Herb (27, "Are You The One") oder "Kasalla"-Erbe Nico Legat (25) sind auch "Prince Charming"-Star Sam Dylan (27) und Profitänzer und Bald-Papa Valentin Lusin (36) am Start.