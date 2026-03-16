Eklat in RTL-Show: Schöneberger und Raab stellen TV-Kollegin bloß
Köln - Am Samstagabend brachte RTL (mal wieder) eine neue Quizshow an den Start. Als im Rahmen eines Einspielers plötzlich ein sendereigenes TV-Gesicht bloßgestellt wurde, war das Entsetzen groß - nur nicht bei Stefan Raab (59).
An der Seite von Barbara Schöneberger (52) präsentierte der 59-jährige Quoten-Bestatter mit "Wer weiß wie wann was war? - Die Show der Generationen" zur Primetime eine Mischung aus Wissensspiel, Musik und Entertainment-Event.
Ein "Gag" entpuppte sich dabei jedoch als äußerst fragwürdig. So stellte das Moderations-Duo an die Publikumsgruppe der Ü60-Jährigen etwa die Frage, welcher "Die Höhle der Löwen"-Investor in "Die Stoßburg - Wenn nachts die Keuschheitsgürtel klappern" mitgespielt habe.
Hinter dem Titel verbirgt sich wenig überraschend ein Schmuddelfilmchen aus den 1970er-Jahren. Die Promi-Paten Ingolf Lück (67) und Christine Neubauer (63) tippten auf Dagmar Wöhrl (71). 54 Prozent "ihrer" Gruppierung sahen das genauso.
Der ehemalige "Die Wochenshow"-Gastgeber erinnerte daran, dass die heute 71-Jährige auch schon "Miss Germany" gewesen sei. Dann meldete sich Neubauer zu Wort: "Du hast gesagt, du hast den Film gesehen." Lück grinste und schwieg.
RTL sorgt mit Szenen von entblößter Dagmar Wöhrl für Entsetzen
An dieser Stelle hätte die RTL-Produktion die Frage ganz einfach auflösen können. Wöhrl ist in der Tat die korrekte Antwort. In dem Streifen agierte die erfolgreiche Unternehmerin jedoch noch unter ihrem Künstlernamen Sandra Monte.
Für weitere pikante Details hätte sicherlich auch eine Google-Suche ihren Zweck erfüllt, doch Raab bleibt eben Raab. Der gelernte Metzger ließ es sich nicht nehmen, die Szenen mit einer entblößten Dagmar Wöhrl in der Sendung zu zeigen.
Obwohl sich die Intimzonen des VOX-Stars hinter Balken versteckten, hielt sich Neubauer schockiert die Hände vors Gesicht. Lück versuchte seine peinliche Berührtheit mit Humor zu überspielen: "Ich hätte den [Carsten] Maschmeyer gar nicht erkannt mit dem Schleier."
Eine TV-Kollegin, VOX gehört zur RTL-Senderfamilie, derart bloßzustellen, kam auch im Netz nicht gut an. Für viele User ging der "Spaß" deutlich zu weit, was mal wieder in einer Generalabrechnung mit Raabs verstaubtem Humor endete.
Titelfoto: RTL / Raab Entertainment / Willi Weber