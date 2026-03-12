Pünktlich zum Jubiläum: RTL bringt Action-Klassiker zurück - Auch Disney+ ist im Boot
Köln - Überraschung bei RTL! Der Kölner Privatsender bringt pünktlich zum Jubiläum einen Action-Klassiker zurück. Gleich zwei Filme sind auf RTL+ zu sehen.
Die Rede ist von "Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei". Vor genau 30 Jahren, am 12. März 1996, flimmerte die Action-Serie erstmals über die Bildschirme.
Und jetzt, zum 30-jährigen Jubiläum, geht die Erfolgsgeschichte in die nächste Runde. Denn Fans der Serie dürfen sich über zwei 90-Minüter freuen, die seit Mittwoch (11. März) auf RTL+ zu sehen sind und in denen Semir Gerkhan (gespielt von Erdoğan Atalay, 59) und Vicky Reisinger (Pia Stutzenstein, 36) wieder auf Verbrecherjagd gehen.
Im ersten Teil mit dem Titel "Blutsbande" wird es für Vicky sehr persönlich: Ein Mann wird auf einer Raststätte tödlich verletzt und wie sich herausstellt, handelt es sich bei dem Opfer um ihren eigenen Vater.
In den Ermittlungen stößt Vicky auf ein Geflecht aus Lügen - und einen mächtigen Clan. Es geht jedoch nicht mehr nur um einen Fall, sondern um ihre eigene Vergangenheit.
"Alarm für Cobra 11": Semir Gerkhan und Vicky Reisinger geraten unter Mordverdacht
Im zweiten Teil "Die Jägerin" kommt es noch dicker für Vicky - aber auch für Semir. Denn die beiden Beamten der Autobahnpolizei geraten unter Mordverdacht.
Grund dafür ist ein manipuliertes Video, weshalb interne Ermittler hinter Semir und Vicky her sind. Aber auch die Mafia mischt mit und verfolgt das Duo.
Daher entscheiden sich die beiden unterzutauchen und ermitteln auf eigene Faust, um ihre Unschuld zu beweisen.
Können Semir und Vicky ihren guten Ruf wiederherstellen?
Seit 1996 jagt Erdoğan Atalay als Semir Gerkhan "Autoschieber, Mörder und Verbrecher".
Nachdem es zunächst 26 Staffeln im Serien-Format gegeben hat, bei dem eine Folge 45 Minuten dauerte, änderte RTL zum Jahr 2023 das Format. Seitdem gibt es eine Eventfilm-Reihe mit ausschließlich 90-minütigen Spielfilmen.
Die Jubiläumsfilme von "Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei" gibt es auf RTL+ zu sehen. Erstmalig kann man die 90-Minüter auch bei Disney+ schauen.
Titelfoto: Henning Kaiser/dpa