Pünktlich zum Jubiläum: RTL bringt Action-Klassiker zurück - Auch Disney+ ist im Boot

Köln - Überraschung bei RTL ! Der Kölner Privatsender bringt pünktlich zum Jubiläum einen Action-Klassiker zurück. Gleich zwei Filme sind auf RTL+ zu sehen.

Pünktlich zum 30-jährigen Jubiläum bringt RTL zwei neue Spielfilme von "Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei" raus. © Henning Kaiser/dpa

Die Rede ist von "Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei". Vor genau 30 Jahren, am 12. März 1996, flimmerte die Action-Serie erstmals über die Bildschirme.

Und jetzt, zum 30-jährigen Jubiläum, geht die Erfolgsgeschichte in die nächste Runde. Denn Fans der Serie dürfen sich über zwei 90-Minüter freuen, die seit Mittwoch (11. März) auf RTL+ zu sehen sind und in denen Semir Gerkhan (gespielt von Erdoğan Atalay, 59) und Vicky Reisinger (Pia Stutzenstein, 36) wieder auf Verbrecherjagd gehen.

Im ersten Teil mit dem Titel "Blutsbande" wird es für Vicky sehr persönlich: Ein Mann wird auf einer Raststätte tödlich verletzt und wie sich herausstellt, handelt es sich bei dem Opfer um ihren eigenen Vater.

In den Ermittlungen stößt Vicky auf ein Geflecht aus Lügen - und einen mächtigen Clan. Es geht jedoch nicht mehr nur um einen Fall, sondern um ihre eigene Vergangenheit.