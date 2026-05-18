Feuchtfröhliche Beichte von Angela Finger-Erben: Das hat Katja Burkard damit zu tun
Köln - Kaum sind sie DAS neue Traum-Duo bei RTL, legt eine von ihnen nach überstandener TV-Premiere eine überraschende Alkoholbeichte ab.
Bereits vor einer Woche hatte Moderatorin Angela Finger-Erben (46) ihr RTL-Debüt im neuformierten "Punkt 12" gegeben - als krankheitsbedingter Ersatz für Stammgastgeberin Katja Burkard (61).
Jetzt hat die Ex-Freundin von Comedian Simon Gosejohann (50) bei BILD aber feuchtfröhliche Details rund um ihre erste Ausgabe verraten.
"Als ich nach der ersten Sendung nach Hause gekommen bin, hatte mein Mann schon den Crémant kaltgestellt", erklärt sie anfangs.
Heißt im Klartext: Alkohol nach Drehschluss!
"Ich war um vier Uhr nachmittags zu Hause und um 20 nach vier hatte ich schon leicht einen sitzen. Das war herrlich! Ich war total erleichtert, dass die erste Sendung gut gelaufen ist."
Seit dieser Woche ist Katja Burkard wieder dabei und lobt ihre Promi-Vertretung in den höchsten Tönen.
"Sie passt einfach! Denn wenn ich die Angie sehe, habe ich direkt gute Laune. Bei 'Punkt 12' musst Du die ganze Klaviatur können – (...) Das kann Angie aber alles."
Angela Finger-Erben könnte Katja Burkard beerben
Auf den ersten gemeinsamen Einsatz der Powerfrauen müssen die zwei vorerst aber noch warten.
Das liegt an den Machern im Hintergrund. Die haben Finger-Erben und Burkard nämlich in zwei Teams aufgeteilt. Während sich Angela Finger-Erben einen Teil von "Punkt 12" mit Daniel Fischer (49) teilt, ist Katja Burkard mit Bernd Fuchs (53) auf Sendung.
"Es wird der Tag kommen, an dem wir beide zusammen moderieren. Und ich freue mich jetzt schon drauf", kündigt Katja Burkard an.
Das Duo soll sich sogar derart gut verstehen, dass Angela Finger-Erben eines Tages in die Fußstapfen der 61-Jährigen treten soll. "Es wäre natürlich, dass Angie übernehmen würde, wenn ich morgen aufhören würde. Aber ich möchte das tatsächlich noch ein paar Jährchen machen – und das ist auch das Signal vom Sender."
Für die Moderatorin von "IBES - Die Stunde danach" offenbar überhaupt kein Problem. "Ich mache Katja hier gar nichts streitig – die soll das mal schön noch ganz lange machen. Katja und Frauke Ludowig (62) sind die beiden RTL-Gesichter, die wirklich jeder kennt. Das ist Gold wert!"
Das neu aufgestellte Konzept von "Punkt 12" flimmert bei RTL jede Woche von Dienstag bis Freitag ab 12 Uhr über die Bildschirme.
Titelfoto: IMAGO / Future Image