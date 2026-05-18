Feuchtfröhliche Beichte von Angela Finger-Erben: Das hat Katja Burkard damit zu tun

Köln - Kaum sind sie DAS neue Traum-Duo bei RTL , legt eine von ihnen nach überstandener TV-Premiere eine überraschende Alkoholbeichte ab.

Katja Burkard hat in der Vorwoche unfreiwillig für das verfrühte Debüt von Angela Finger-Erben bei "Punkt 12" gesorgt. © Rolf Vennenbernd/dpa

Bereits vor einer Woche hatte Moderatorin Angela Finger-Erben (46) ihr RTL-Debüt im neuformierten "Punkt 12" gegeben - als krankheitsbedingter Ersatz für Stammgastgeberin Katja Burkard (61).

Jetzt hat die Ex-Freundin von Comedian Simon Gosejohann (50) bei BILD aber feuchtfröhliche Details rund um ihre erste Ausgabe verraten.

"Als ich nach der ersten Sendung nach Hause gekommen bin, hatte mein Mann schon den Crémant kaltgestellt", erklärt sie anfangs.

Heißt im Klartext: Alkohol nach Drehschluss!

"Ich war um vier Uhr nachmittags zu Hause und um 20 nach vier hatte ich schon leicht einen sitzen. Das war herrlich! Ich war total erleichtert, dass die erste Sendung gut gelaufen ist."

Seit dieser Woche ist Katja Burkard wieder dabei und lobt ihre Promi-Vertretung in den höchsten Tönen.

"Sie passt einfach! Denn wenn ich die Angie sehe, habe ich direkt gute Laune. Bei 'Punkt 12' musst Du die ganze Klaviatur können – (...) Das kann Angie aber alles."