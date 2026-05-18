TV-Hammer: Auch Laura Wontorra wirft hin! Beliebte RTL-Show erhält neue Moderation
Köln - Bei "Ninja Warrior Germany" weht bald ein frischer Wind am Mikrofon. Ab der neuen Staffel wird nämlich ein neues Moderationstrio durch die Sendung führen.
In einem emotionalen Finale sagte Show-Urgestein Frank "Buschi" Buschmann (61) im vergangenen Jahr nach zehn erfolgreichen Jahren leise Lebewohl. Er wird in Zukunft durch Wolff-Christoph Fuss (49) ersetzt. Das hat RTL jetzt offiziell bekannt gegeben.
Der 49-jährige Sport-Kommentator rückt damit an die Seite von Jan Köppen (43), der dem Format weiterhin erhalten bleibt. Auch für die elfte Ausgabe verspricht der Sender wieder viele Emotionen, sportliche Top-Leistungen und Gänsehautmomente.
Eine weitere Veränderung wird es den Angaben des Senders zufolge aber auch am Parcours geben. Im Rahmen ihres "Let's Dance"-Aushilfsjobs am Freitag ließ Laura Wontorra die Bombe platzen und verkündete ebenfalls ihren Abschied von "Ninja Warrior Germany".
Mit viel Empathie und Expertise hatte die 37-Jährige sich in der zurückliegenden Dekade immer um die Athletinnen und Athleten gekümmert, freute sich im Erfolgsfall herzlich mit ihnen oder spendete Trost, wenn ein Hindernis die Oberhand behielt.
Laura Wontorra verkündet Nachfolgerin während "Let's Dance"-Show
Auch ihre Nachfolgerin ist bereits gefunden. Wie "Wonti" im Rahmen der RTL-Tanzshow, bei der sie einmalig für Victoria Swarovski (32) einsprang, weiter offenbarte, wird Anna Fleischhauer (39) ihren "Ninja"-Job übernehmen.
"Das ist ein absolutes Highlight für mich! In den Nachrichten berichte ich regelmäßig von sportlichen Höchstleistungen, aber diese Athleten und Athletinnen hautnah zu erleben, ist etwas ganz Besonderes", wird die Blondine von RTL zitiert.
Weiter ließ sie über den Kölner Privatsender ausrichten: "Ich freue mich auf viele unterschiedliche Emotionen am Mikro und habe großen Respekt vor jedem, der dieses Abenteuer wagt."
Wolff-Christoph Fuss versprüht bereits eine ähnliche Euphorie. "Es ist mir große Ehre und Freude zugleich, Teil dieser Show zu sein. Vorher war ich begeisterter Zuschauer dieser Sendung, jetzt werde ich ein ebenso enthusiastischer Begleiter […] sein", erklärte der Neue.
Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa