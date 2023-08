Frauke Ludowig von RTL-Sendeplatz verdrängt! Große Änderung für "Exclusiv Weekend"

Tatsächlich ist es nicht der erste Sendeplatz-Wechsel, den das Format in seiner mittlerweile 25-jährigen Historie erlebt hat.

Die Promi-News mit Frauke Ludowig verschieben sich deshalb im Tagesprogramm nach vorne und die Weekend-Ausgabe am Sonntag läuft künftig schon um 17.45 Uhr.

Wie RTL am heutigen Donnerstag bekannt gab, muss "Exclusiv Weekend" ab dem 10. September im Sendeplan Platz für den Start der NFL machen. So hatte sich der Kölner Privatsender die TV-Rechte für das Sportevent gesichert und wird regelmäßig Spiele live übertragen .

Seit dem 2. August 1998 gibt es die Wochenend-Ausgabe von "Exclusiv" mit aktuellen Nachrichten aus der Welt des Glitzers und Glamours. Schon damals war sonntags um 17.45 Uhr die übliche Sendezeit, wie sie es auch bald wieder sein wird.

2021 wurde das Star-Magazin erstmals samstags ausgestrahlt, was nach Angaben des Branchenmagazins DWDL.de die Einschaltquote teilweise deutlich nach unten zog. Im vergangenen Jahr folgte der Wechsel auf die (noch) aktuelle Sendezeit um kurz nach 19 Uhr.

Dass das Format im TV-Programm jetzt gewissermaßen zu seinen Wurzeln zurückkehrt, ist für Frauke Ludowig längst kein Grund zum Trübsalblasen - im Gegenteil. "Das war 25 Jahre unser Zuhause, unser 'Wohnzimmer'", betont die beliebte Moderatorin.

"Ich freue mich, dass unser erfolgreiches Star-Magazin damit fest am Sonntagabend in der so wichtigen Access-Primetime verankert bleibt und ich gleichzeitig unsere Zuschauer wieder zur gewohnten Uhrzeit begrüßen kann."