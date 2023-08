Frauke Ludowig zeigt ihren "Mega Body" im Bikini, darauf reagieren selbst die Promis

Frauke Ludowig (59) moderiert seit fast 30 Jahren das RTL-Boulevardmagazin "Exclusiv". © Bildmontage: Instagram/fraukeludowig_official (Screenshots)

Seit fast 30 Jahren moderiert die 59-Jährige bei ihrem Heimatsender RTL das Boulevardmagazin "Exclusiv". Darin berichtet die Blondine regelmäßig über mehr oder weniger wissenswerten Klatsch und Tratsch aus der Welt der Schönen und Reichen.

Auf ihrem offiziellen Instagram-Kanal gewährt Frauke ihren Fans sogar den ein oder anderen Blick hinter die Kulissen ihrer Arbeit. Doch nicht nur das, auch einige Beiträge aus ihrem eigenen Privatleben sind dort zu finden.

Als sich die beliebte Moderatorin auf der Baleareninsel jüngst eine "Mini-Auszeit von der Arbeit" gönnte, zelebrierte sie dies mit zwei Schnappschüssen im Bikini auf dem Balkon ihres Hotels. Im Hintergrund ist unter anderem auch das Meer zu sehen.

Auf dem ersten Foto posiert Frauke an dem weißen Metallgeländer und lächelt dabei überglücklich direkt in die Kamera. Die zweite Aufnahme zeigt die Zweifach-Mama auf einem Hocker sitzend, ihr Blick ist in die Ferne gerichtet.

"Wunderschöner Tag mit meinen Kindern und Freunden", schreibt Frauke zu dem Beitrag. Und fügt ergänzend hinzu: "Dazu in einer so traumhaften Location."