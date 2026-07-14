Heftige Ansage bei "Undercover Boss": Mitarbeiterin Anita rechnet gnadenlos mit Chefin ab
Gramschatzer Wald/Bad Rappenau - Die Geschwister Roxanne und Daniel Ruscheinsky besitzen mehrere Autohöfe in ganz Deutschland verteilt. Bei "Undercover Boss" (RTL) schmuggeln sie sich in ihre Betriebe, um das Arbeitsklima aus nächster Nähe mitzubekommen. Dabei bekommt gerade Roxanne ihr Fett weg.
Mit Brille und Pony macht sich die junge Unternehmerin für ihre Mitarbeiter unkenntlich. Die erste Nachtschicht arbeitet sie in einem Autohof in Bad Rappenau, Daniel ist im bayerischen Gramschatzer Wald unterwegs.
"Eine Herausforderung bei der Nachtschicht ist eben, dass man wenig Personal hat. Und diese Personen müssen praktisch den ganzen Betrieb machen." So nun auch die Chefin persönlich.
Bei der Einarbeitung wird Roxanne nicht verschont – Anita (49) zeigt ihr jede Station und hat dabei keine Lust, sich zu wiederholen!
"Ein bissl Mitdenken hätte ich schon gerne. Wir sind schließlich erwachsene Leute", lautet ihre Devise. Doch Roxanne steht nicht nur an der Kasse und im Verkauf, sondern bereitet auch Burger und Frühstück in der Küche zu.
Als Anita erklärt, wann das Frühstück startet, scheint die Undercover-Chefin jedoch nicht richtig zuzuhören und hakt erneut nach. Das stößt der 49-Jährigen direkt sauer auf.
"Von 6 bis 11, hatte ich aber vor zwei Minuten schon gesagt." Für Anita ist Roxanne "kein Mensch, der besonders gut zuhören kann. Ich muss alles fünfmal wiederholen. Komm ich mir blöd vor."
Anita platzt beim Burgerbraten der Kragen
Je später die Nacht, desto genervter scheint Anita zu sein – und sie ahnt immer noch nicht, dass eigentlich ihr Boss vor ihr steht. "Ach die macht mich wirklich verrückt. Die hat gar keinen Kopf bei mir. Ein Scheiß ist das."
Auch Roxanne kämpft mit den späten Arbeitszeiten: "Wir haben weit nach Mitternacht, ich merke es richtig, dass meine Konzentration nachlässt. Die Anita ist auch gar nicht glücklich mit meiner Arbeit."
Beim Einräumen der Getränke macht die Chefin auch so einige Leichtsinnsfehler – sehr zum Unmut der Mitarbeiterin, die den Job nach zehn Jahren perfekt beherrscht.
Beim Zubereiten der Cheeseburger, platzt Anita dann doch der Kragen. Nach mehrmaligem Nachfragen bekommt sie keine Antwort von ihrer neuen Mitarbeiterin. "Hallo? Dann antworte mir doch", schreit die 49-Jährige durch die Küche und verlässt den Raum.
"Dann sagst du ihr was und sie guckt woanders hin, nach zwei Minuten fragt sie dich das, was du ihr gerade gesagt hast." So habe Anita schließlich "kein Kindergartenkind" vor sich. Wie Roxanne wohl darauf reagiert?
Eine neue Folge "Undercover Boss" läuft immer montags um 20.15 Uhr bei RTL oder vorab auf RTL+.
Titelfoto: RTL