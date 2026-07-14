Heftige Ansage bei "Undercover Boss": Mitarbeiterin Anita rechnet gnadenlos mit Chefin ab

Gramschatzer Wald/Bad Rappenau - Die Geschwister Roxanne und Daniel Ruscheinsky besitzen mehrere Autohöfe in ganz Deutschland verteilt. Bei "Undercover Boss" (RTL) schmuggeln sie sich in ihre Betriebe, um das Arbeitsklima aus nächster Nähe mitzubekommen. Dabei bekommt gerade Roxanne ihr Fett weg.

Für ihren Undercover-Einsatz lassen sich die Geschwister umstylen. © RTL RTL

Mit Brille und Pony macht sich die junge Unternehmerin für ihre Mitarbeiter unkenntlich. Die erste Nachtschicht arbeitet sie in einem Autohof in Bad Rappenau, Daniel ist im bayerischen Gramschatzer Wald unterwegs.

"Eine Herausforderung bei der Nachtschicht ist eben, dass man wenig Personal hat. Und diese Personen müssen praktisch den ganzen Betrieb machen." So nun auch die Chefin persönlich.

Bei der Einarbeitung wird Roxanne nicht verschont – Anita (49) zeigt ihr jede Station und hat dabei keine Lust, sich zu wiederholen!

"Ein bissl Mitdenken hätte ich schon gerne. Wir sind schließlich erwachsene Leute", lautet ihre Devise. Doch Roxanne steht nicht nur an der Kasse und im Verkauf, sondern bereitet auch Burger und Frühstück in der Küche zu.

Als Anita erklärt, wann das Frühstück startet, scheint die Undercover-Chefin jedoch nicht richtig zuzuhören und hakt erneut nach. Das stößt der 49-Jährigen direkt sauer auf.

"Von 6 bis 11, hatte ich aber vor zwei Minuten schon gesagt." Für Anita ist Roxanne "kein Mensch, der besonders gut zuhören kann. Ich muss alles fünfmal wiederholen. Komm ich mir blöd vor."