Show-Hammer bei RTL! Es betrifft das "Dschungelcamp" und "Let's Dance"

Köln - Paukenschlag bei RTL ! Wie der Privatsender bekannt gab, wird im nächsten Jahr die Dosis zweier absoluter Format-Giganten erhöht.

"Let's Dance" soll im kommenden Jahr mit der größten Staffel der Showgeschichte zurückkehren. © Rolf Vennenbernd/dpa

Sowohl "Let's Dance" als auch "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" sollen 2027 mit den längsten Staffeln aller Zeiten auf die Bildschirme zurückkehren. Diese Bombe ließen die Kölner TV-Macher jetzt im Rahmen des Screenforce Festivals platzen.

Bei der Veranstaltung für Werbekunden werden traditionell die Programmhighlights der kommenden Monate präsentiert.

Die beliebte Tanzshow gehört bereits seit 2006 zum RTL-Programm. Im kommenden Jahr steht mit der 20. Staffel ein echter Meilenstein an. Das Format, das sich in der Regel über den gesamten Frühling erstreckt, soll dabei noch weiter ausgebaut werden.

"Mit dem Jubiläum darf sich das Publikum auf die größte Staffel der Showgeschichte freuen – mit noch mehr Tänzen, noch mehr Emotionen und unvergesslichen TV-Momenten", heißt es vielversprechend in der Sender-Ankündigung.